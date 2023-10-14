Забытый властями уголок: петропавловцы жалуются на судьбу своего старого микрорайона

Жители "Сенной базы" устали от регулярных обещаний властей и отсутствии элементарных городских благ. Они обивают пороги и обрывают телефоны ЖКХ и акимата, встречаются с градоначальниками. Но все без толку, передаёт BaigeNews.kz.

"Сенная база" в прошлом была большим микрорайоном на окраине Петропавловска. Соседствующий с ним "Береке" несколько лет назад начал преображаться. На месте пустырей и снесённого частного сектора стали появляться новостройки. Позже и эти жилые дома ушли под снос. Сейчас в микрорайоне осталось четыре улочки. Здесь нет больниц, детских садов, восемь лет назад закрыли школу. И единственная удобная для выезда в город дорога абсолютно разбита, говорят жители.

"В городе этим летом проведена большая работа. На стольких дорогах положили асфальт. А наш проезд Индустриальный до сих пор никому не нужен. Все дело в том, что именно по нему к нам идет маршрутный автобус №23. Но не всегда. Так как дорога выглядела как после бомбежки, в дождливый период маршрутки просто не ездили к нам. Оно и понятно, несколько автобусов пробили дно. И нам, и нашим детям приходится пробираться через грязь, заросли и своры собак к ближайшей остановке. А она не так уж и близко", — говорит жительница Людмила Самохвалова.

Справедливости ради нужно отметить, что на одну часть улицы, по которой к ним подъезжает автобус, уложили асфальтовое покрытие. Верхний слой другой части дороги сняли еще в июне.

"Там сняли, вообще ужас, а не дорога. Здесь положили, но это история ненадолго. Здесь весь стройка, гаражи, склады. Постоянно ездят грузовые машины. А асфальт то положили старый, снятый с других городских дорог. Катком укатали и всё. Его скоро не станет…", — сокрушается Людмила.

Жители этих четырёх улиц уже пять лет живут как в ловушке. Их дома будут сносить под застройку многоэтажками. Но когда — никто не отвечает. Поэтому строить, ремонтировать и тем более продавать свои дома горожане не видят смысла.

"Я здесь с 1988 года живу. Думаю, так и будем жить… Еще долго. Но без условий. Хотелось бы воду к дому подвести. Вот она колонка. Полмиллиона тенге и вода в доме. Это так удобно для пожилых людей. А вдруг объявят о сносе и получится, что мы такие большие деньги просто так выкинули", — объясняет местный житель Геннадий.

"Мы за нормальную цену свое жилье сейчас не продадим. Надо ведь что-то взамен приобретать. Не на улице же жить. Поэтому ждём каждый год. И детям нечем заняться. Нет никакого центра для школьников. Дети слоняются. Одна детская площадка и то, вся проржавела. Новый микрорайон, а для детей нет ничего. Странно… Камыш выкашивают не полностью. У нас здесь часто он горит. В мае, помните, какой пожар был на соседней с нами улице. Несколько домов полностью сгорело. Я тогда даже вещи вытащила из своего дома, страшно было", — рассказывает Дарья Сычёва.

В конце сентября жители на встрече с акимом города Сериком Мухамедиевым рассказали о проблемах своего микрорайона. И в первую очередь о дороге, которая остается нетронутой с июня. Присутствовавший руководитель отдела ЖКХ Еркин Илеюсизов утонил, что на участке работал нерадивый подрядчик, за которого чиновник извинился перед жителями. Глава отдела перед акимом города заверил, что дорогу сделают до конца сентября.

По информации жителей, проезд Индустриальный остаётся недоделанным до сих пор.

Фото и видео автора