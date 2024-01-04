За год 50 тысяч казахстанцев привлекли к ответственности за бытовое насилие

В Казахстане в 2023 году 50 тысяч человек привлекли к административной ответственности за бытовое насилие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ещё около 700 человек понесли уголовное наказание. Особенно выросли показатели во втором полугодии после того, как полиция перешла на новый формат работы. Теперь, чтобы задержать семейного дебошира, заявления жертвы не требуется, достаточно позвонить по номеру "102".

Как итог, в третьем квартале 2023 года количество арестованных в стране увеличилось в два раза и превысило 6000 человек. Увеличили и сроки административного ареста. Так, если на агрессора поступает повторная жалоба, ему грозит как минимум 10 суток ареста, за побои – 20, а за причинение лёгкого вреда здоровью – 25 суток ареста.