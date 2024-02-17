Выехал на снегоходе и заблудился: карагандинские спасатели продолжают поиски мужчины

В Карагандинской области продолжаются поиски пропавшего мужчины, который 14 февраля выехал на снегоходе в поисках скота и заблудился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели ДЧС, родственники, полиция и местные жители участвуют в поисках в западном направлении от зимовки в сторону селаБестамак.

"В работах также задействован вертолет МИ-8 "Казавиаспас" МЧС РК, а на ТРЭКОЛе и снегоходе проводятся поиски в северном направлении по предполагаемым следам снегохода потерявшегося", — сообщили в ведомстве.