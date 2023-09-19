Второе за сутки смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что на 593 километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск опрокинулся автомобиль Volkswagen Polo. За рулём находился 32-летний житель Восточно-Казахстанской области. Мужчина погиб на месте.

Менее суток назад на этой же трассе, но на 400 километре, опрокинулся большегруз, и водитель так же скончался на месте происшествия.