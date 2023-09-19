Второе за сутки смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
208Фото: Polisia.kz
Смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что на 593 километре автодороги Алматы – Усть-Каменогорск опрокинулся автомобиль Volkswagen Polo. За рулём находился 32-летний житель Восточно-Казахстанской области. Мужчина погиб на месте.
Менее суток назад на этой же трассе, но на 400 километре, опрокинулся большегруз, и водитель так же скончался на месте происшествия.
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