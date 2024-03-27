  • 27 Марта, 16:28
  • BAIGENEWS

Воспитателей детсада на спинах эвакуировали спасатели в Актобе

Сегодня, 16:20
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: МЧС РК

В Актобе из-за паводка пришлось эвакуировать воспитателей одного из детских садов в районе Кызылжар. Спасатели выносили их из здания на собственных спинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Видео появилось в соцсетях.

"В жилом массиве Кызылжар Актобе командир отделения ПЧ №22 сержант гражданской защиты Аскарбек Узаков на своей спине вынес из затопленной зоны воспитателей детского сада и эвакуировал в безопасное место", - говорится в подписи к видео.

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