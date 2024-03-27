Воспитателей детсада на спинах эвакуировали спасатели в Актобе

В Актобе из-за паводка пришлось эвакуировать воспитателей одного из детских садов в районе Кызылжар. Спасатели выносили их из здания на собственных спинах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Видео появилось в соцсетях.