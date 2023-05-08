Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде

Фото: Shutterstock

Полицейские в Астане задержали подозреваемых в разбойном нападении на микрофинансовую организацию в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 5 мая около 18:00. Сообщение поступило в дежурную часть Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды.

Двое неизвестных, угрожая 30-летней женщине-менеджеру предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы более миллиона тенге.

"С целью раскрытия тяжкого преступления создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции аппарата департамента, а также управления полиции города и территориальных подразделений. 7 мая в результате проведённых мероприятий в Астане сотрудники полиции задержали подозреваемых – двоих мужчин в возрасте 23 и 25 лет. Вещественные доказательства изъяты", — сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Уголовное дело завели по части 2 статьи 192 УК РК (разбой). Санкции этой статьи предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.