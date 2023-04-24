"Вода высшего качества". Как используют, охраняют и очищают Иртыш

В сентябре 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодара указал на важность рационального использования ресурсов реки Иртыш. На сегодня в Павлодарской области проводят мероприятия по очистке русла водоёма, а вот лимит по использованию воды в регионе не превышают. При этом воду берут в основном для обеспечения жилого фонда, промышленных предприятий и сельхозназначений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По информации Ертисской бассейновой инспекции, по Павлодарской области протекает транзитный участок реки, и его протяжённость порядка 720 километров. В 2022 году в регионе всего использовали более трёх миллиардов 163 миллионов кубических метров воды. При этом для области установлен ежегодный лимит в 3,6 миллиарда кубических метров, и его не превышают. Берут воду для самых разных целей.

"Для каких целей? Допустим "Горводоканал" Павлодара дают у нас питьевую и техническую воду, в том числе и "Водоканал Северный" в основном подают техническую воду. Это обеспечивает промзону, а также дачные участки. ТОО "Водоканал" поставляет питьевую воду населению Павлодара, также поставляет техническую воду дачам. В основном многие предприятия берут воду на производственные нужды, кто берёт из канала имени Каныша Сатпаева. Многие, кто расположен вдоль, Аксу, Евгеньевка, Калкаман, они берут из канала, в основном там сидят орошение и экибастузский регион у нас тоже берёт воду с канала, в том числе ГРЭС-1, ГРЭС-2. Также там есть Бозшаколь, рудник, добыча медной руды. Также на территории Экибастуза есть АП-162/10, получается весь экибастузский район "берёт" воду из канала имени Сатпаева. Через канал вода подается в Карагандинскую область и город Астана. Вода у нас берётся на сельхозводоснабжение, на регулярное орошение, на лиманное орошение, залив сенокосов. Также есть сведения использования шахтно-руднечной воды, получается она при обработке карьера дренирует, и эту воду используют также на промышленные цели. Кто-то просто так сбрасывает, без очистки, но она считается условно чистая и сбрасывается в отстойники, пруды накопители, кто-то из предприятий скидывает воду на поля фильтрации. Обязательное требование экологического законодательства, что данную воду должны очищать до предельно-допустимой концентрации", - рассказала руководитель павлодарского территориального отдела Ертисской бассейновой инспекции Алия Абылхасанова.

Львиную долю воды берут для АО "ЕЭК" для охлаждения трубы, забор порядка миллиарда 800 миллионов кубических метров. Однако в данном случае вода лишь охлаждает, её никак не загрязняют, а после возвращают обратно в реку. Что касаемо питьевой, больше всего уходит на Павлодар - более 36 миллионов кубических метров. Большая часть этого объёма также возвращается обратно в Иртыш, проходя через канализационные стоки и очистные сооружения. Также через канал имени Каныша Сатпаева "берёт" воду Экибастуз, 14 миллионов и 6 миллионов Аксу. А вот стать новым потребителем воды не так то просто.

"Новое предприятие, если оно планирует осуществлять забор из Иртыша, непосредственно сама организация, тогда они при эксплуатации объекта должны обязательно в соответствии с законодательством собрать все разрешительные документы. Бывает и такой вариант, что новая организация, они просто своими сетями подключаются к уже существующей инфраструктуре и питаются от неё. Но здесь нужно учитывать эти моменты. Если эта готовая организация является у нас водопользователем, с учётом того, что она подключает к себе вторичного водопользователя, и соответственно у него уже объёмы увеличиваются, они также получают новые разрешительные документы у нас. Но водопользователем будет числиться вот это основное предприятие, которое взяло разрешительные документы", - говорит руководитель павлодарского территориального отдела Ертисской бассейновой инспекции Алия Абылхасанова.

Между тем, Ертисская бассейновая инспекция ведет лишь учёт использования воды из Иртыша. Вопросами чистоты занимаются чиновники от управления недропользования области. Проводят расчистку протоков специалисты по заявкам жителей региона. При этом отмечают, по данным Казгидромета вода Иртыша относится к первому классу и считается наилучшего качества.

"По расчистке русла реки Иртыш в целях повышения экологической обстановки в регионе управлением в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса проведена работа по расчистке русла реки Подстепка для водоснабжения системы орошаемого сельскохозяйственных угодий Павлодарского района. Реализация мероприятия позволила восстановить гидравлический режим, положительно влияющий не весь комплекс пойменного массива. Привело к устранению причин недостаточного водообеспечения орошаемых земель. Помимо этого, в 2021 году реализован проект берегоукрепления русла реки Иртыш в районе села Каратерек Майского района. Из областного бюджета выделено 58 миллионов тенге. Реализация мероприятия позволила предотвратить размыв дороги республиканского значения. Вместе с тем в текущем году планируется реализации проекта - повышение водности и улучшение гидрологического режима протоки Талинка реки Иртыш для обеспечения системы орошения сельскохозяйственных угодий Актогайского района. Реализация данного мероприятия приведёт к расширению пойменных сенокосных, создания условий для рыбохозяйственной деятельности, и в целом позволит способствовать экономическому росту района и качества жизни населения", - сообщил главный специалист отдела водных ресурсов управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Султан Аскаров.

В этом году разработают проектно-сметную документацию по расчистке протоков реки Иртыш Иртышского района. Это позволит наладить бесперебойный полив орошаемых земель и повысит биопродуктивность поймы реки, а также улучшит проточность.

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