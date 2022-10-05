Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев

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Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с общественностью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Экология региона стала важным посылом речи главы государства:

"Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно. Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году".

В тесной связи с экологией находится газификация области:

"Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зеленой повестки и реальному устойчивому развитию", - считает глава государства.

Президент не обошёл вниманием застарелую проблему – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути.

"Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы. Как вы знаете, по моему поручению был принят комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы. Важно, что документ разрабатывался при участии общественности и экологов. Здесь я бы хотел отметить неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды и формирование ценностей устойчивого развития".

Но и от населения многое зависит в части экологии и сохранения окружающей среды:

"Знаю, что молодежь Павлодара и Экибастуза на днях поддержала республиканский экологический челлендж "EcoStudentKZ" – студенты убирали парки и скверы. Считаю, что подобных мероприятий должно быть больше, ведь в заботе об окружающей среде проявляется любовь к родной земле. Поэтому по моему предложению в Астане и Алматы запущена общенациональная акция "Нет мусору на природе!". Она призвана объединить всех, кто выступает против бездумного, потребительского отношения к природе. Уверен, к этой инициативе подключатся общественные организации, гражданские активисты, студенты и волонтеры".

Глава государства отметил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона.

"За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить ее в два раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша".

Без чистой воды страдает качество жизни. Поэтому Касым-Жомарт Токаев остановился на этом подробнее.