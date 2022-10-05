Лента новостей
- До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева 16:40 0
- Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев 16:36 20
- Imanbek и Мария Мудряк стали успешными послами нашей культуры за рубежом - Токаев 16:33 39
- Ведутся ли расследования в отношении Байбека и Нигмагулина прокомментировали в Антикоре 16:23 80
- Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах 16:05 128
- Объединение депутатов маслихатов выдвинуло кандидатуру Токаева на предстоящие выборы президента 15:55 123
- Токаев прибыл в Павлодарскую область 15:52 111
- Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал о своём необычном имени 15:43 164
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 15:34 213
- Елена Рыбакина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии 15:15 141
- 13-летний казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом 15:06 296
- Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК 14:58 224
- Токаев посетил новые предприятия Карагандинской области 14:21 511
- Мажилисмен: Казахстан каждый год из-за суицидов теряет почти четыре тысячи человек 14:04 341
- Казахстанцы могут получить социальные выплаты в течение пары минут 13:41 360
- Казахстанский союз спортсменов выдвинул Токаева кандидатом на выборы президента 13:14 273
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 13:12 341
- Соцобъекты Астаны начали переводить на газ 13:10 288
- Истязавшего детей-инвалидов санитара осудили в Актобе 12:58 315
- Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты 12:42 409
- Как автомобилистам с иностранными номерами оплатить парковку в Астане 12:34 333
- Бюджет программы ипотечного кредитования для молодёжи увеличат в Казахстане 12:30 239
- Организация ветеранов выдвинула Токаева кандидатом в президенты 12:18 319
- Токаев наградил тренера бронзового призера чемпионата Азии по настольному теннису 12:03 339
- Токаев назвал паспорт Казахстана символом справедливости и устремления в будущее 12:02 293
- Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев 11:46 396
- Президент пригрозил крупным промышленникам прекращением партнёрства с государством 11:33 533
- Как в Казахстане борются с пытками, рассказали в Генеральной прокуратуре 11:24 434
- Строительство транспортных магистралей придаст импульс развитию регионов - Токаев 11:16 537
- Токаев прибыл в Караганду 11:04 360
- Гражданский Альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента РК 11:04 448
- Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Токаева на пост президента Казахстана на выборах 10:59 600
- МИД РК вызывает посла России в стране для разговора 10:55 504
- Qazaq Air впервые возглавил казахстанский управленец 10:45 867
- Казахстан вошёл в тройку антилидеров по росту цен на продовольствие 10:36 315
- Более 70 процентов дохода госбюджета составили налоги 10:21 326
- Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем 10:13 406
- Тяжело дышать: в Казахстане назвали город с самым грязным воздухом 10:05 772
- Астана принимает Кубок Казахстана по шорт-треку 09:41 331
- За посылку с гашишем и марихуаной из США задержали жителей Алматы 09:16 430
- Купить уголь онлайн теперь могут и алматинцы 09:01 327
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 08:46 2864
- За сутки врачи подтвердили COVID-19 у 59 казахстанцев 08:29 316
- Аким в Акмолинской области подал иск на комментатора в соцсетях 07:37 601
- О трудоустройстве российских мигрантов в ЗКО высказался аким 06:30 435
- Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области 05:41 518
- Аренда жилья в Казахстане за год подорожала почти в полтора раза 04:22 373
- Санитар осуждён за истязание детей в специнтернате Актобе 03:55 618
- Атырауский бизнесмен осужден за неуплату 263 миллионов тенге налогов 02:39 507
- Иностранцы в Казахстане теперь могут получить ИИН в банке 01:17 527
- Возвращением украинского дипломата в Астану возмущён МИД России 00:11 23942
- Квоты на ввоз сахара распределили в Казахстане 04.10.2022 440
- Живём, как в общественном туалете: жильцы ЖК в Астане задыхаются от запаха канализации 04.10.2022 663
- Заморозки в южных регионах Казахстана прогнозируют синоптики 04.10.2022 478
- Появилось видео выдворения драчунов из России за границу Казахстана 04.10.2022 930
- Александр Бублик стартовал с победы на Astana Open 04.10.2022 420
- Задержаны сельчане, напавшие на прокурора в Туркестанской области 04.10.2022 519
- Книгу "Ахмет Байтурсынулы. Избранные произведения" презентовали в Париже 04.10.2022 411
- Самрук-Қазына и Татнефть договорились о сотрудничестве при добыче и переработке ископаемых Казахстана 04.10.2022 647
- Просим оказать военную помощь — в ОДКБ отреагировали на документ, распространяемый в соцсетях 04.10.2022 2602
- Выбран окончательный вариант строительства дороги Алматы — Иссык-Куль 04.10.2022 602
- Казахстанские бизнесмены ведут переговоры с Toyota об открытии производства авто 04.10.2022 1549
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 957
- Уникальные номера типа ИИН предлагают присваивать объектам в Казахстане 04.10.2022 432
- Директора филиала "ҚазТемірТранс" осудили в Костанайской области 04.10.2022 527
- На треть больше пассажиров перевезли в РК по железной дороге 04.10.2022 384
- Склад алкогольной продукции с поддельными акцизными марками выявили в Костанайской области 04.10.2022 462
- Один ребёнок — один ваучер: в программу "Артспорт" внесли изменения 04.10.2022 456
- Пожары нанесли Казахстану ущерб в 19 миллиардов тенге 04.10.2022 538
- "Непонятные движения". Почему сироты исчезают из очереди на жильё, выяснит глава МИИР 04.10.2022 752
- Пенсионеры, врачи и учителя смогут зарабатывать на арендном жилье — МИИР 04.10.2022 999
- "Сохраняйте терпение" — задержки авиарейсов прокомментировал министр индустрии 04.10.2022 522
- Британские журналисты назвали казахстанского боксёра "самым избегаемым чемпионом" 04.10.2022 397
- Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты 04.10.2022 431
- VII Съезд учителей стран СНГ проходит в Астане 04.10.2022 412
- Водители-самоучки совершают половину смертельных ДТП в Казахстане 04.10.2022 403
- Наказывать акимов за незаконные свалки будут в Туркестанской области 04.10.2022 604
- Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят ДТП 04.10.2022 418
- Взрыв произошёл на заводе крупнейшего производителя удобрений в Узбекистане 04.10.2022 510
- Айназ Адильгереева завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису в Черногории 04.10.2022 563
Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев
Президент Казахстана в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретился с общественностью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
Экология региона стала важным посылом речи главы государства:
"Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно. Жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края. Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году".
В тесной связи с экологией находится газификация области:
"Правительству нужно в приоритетном порядке выработать пути обеспечения региона газом. Это станет весомым шагом на пути к полноценной реализации зеленой повестки и реальному устойчивому развитию", - считает глава государства.
Президент не обошёл вниманием застарелую проблему – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути.
"Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы. Как вы знаете, по моему поручению был принят комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы. Важно, что документ разрабатывался при участии общественности и экологов. Здесь я бы хотел отметить неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды и формирование ценностей устойчивого развития".
Но и от населения многое зависит в части экологии и сохранения окружающей среды:
"Знаю, что молодежь Павлодара и Экибастуза на днях поддержала республиканский экологический челлендж "EcoStudentKZ" – студенты убирали парки и скверы. Считаю, что подобных мероприятий должно быть больше, ведь в заботе об окружающей среде проявляется любовь к родной земле. Поэтому по моему предложению в Астане и Алматы запущена общенациональная акция "Нет мусору на природе!". Она призвана объединить всех, кто выступает против бездумного, потребительского отношения к природе. Уверен, к этой инициативе подключатся общественные организации, гражданские активисты, студенты и волонтеры".
Глава государства отметил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона.
"За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить ее в два раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу. Поручаю Правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в области. Это очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения. Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша".
Без чистой воды страдает качество жизни. Поэтому Касым-Жомарт Токаев остановился на этом подробнее.
"За три года уровень обеспеченности сёл чистой водой вырос с 55 до 94 процентов. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 миллиардов тенге. В связи с этим поручаю правительству выделить средства. В целом, чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем Послании я поручил в течение пяти лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения".
-
Hype news
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 15:34 213
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 13:12 341
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 08:46 2864
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 957
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 736
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7623
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3317
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 2804
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4733
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 20822
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2912
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6568
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14155
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4434
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5263
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2027
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20616
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2054
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341303
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30060
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2637
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3498
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9379
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2672
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42166
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7702
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5546
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4863
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3890
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4334
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5857
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3458
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4273
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3603
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20929
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3497
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3946
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3477
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24994
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182547
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10339
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14381
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5417
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5800
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14476
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5072
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11016
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5002
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7733
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29804
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12236
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5664
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9590
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5839
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22901
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7798
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8530
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6985
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12318
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7741
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6671
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6706
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10434
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6868
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6420
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8994
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6705
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14677
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6442
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6628
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6510
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9003
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6787
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7211
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7941
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7232
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 7111
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6775
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9393
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 8026
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10672
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9097
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9081
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9467
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8780
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13054
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9715
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11571
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12577
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12345
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10019
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10340
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25896
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11260
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13500
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10375
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11757
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12378
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13502
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11775
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13725
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13262
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14377
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14377
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30899
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14797
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15696
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15505
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16149
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16261
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24679
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15754
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23063
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33679
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17559
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22525
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21969
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24086
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20127
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21378
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19606
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19569
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19433
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35038
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21446
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19786
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24358
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23797
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24099
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23376
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23455
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25593
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26163
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24828
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24388
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25102
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26003
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24012
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26945
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24856
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25471
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26479
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28050
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27170
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26334
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29836
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25977
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28853
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26516
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57350
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28090
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27153
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28812
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26799
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27119
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27136
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26858
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29236
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27760
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29831