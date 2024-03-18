Владимир Путин набрал более 87% голосов на выборах президента

Путин набирает 87,32 процента голосов после обработки 99,65% протоколов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

"Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,82% голосов, Леонид Слуцкий - 3,20% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,65% протоколов", - пишет издание.

Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,65% протоколов.