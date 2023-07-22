Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь

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Верховный суд РК рассмотрел дело по озерам Малый Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт ВС.

В декабре 2020 года акимат столицы, руководствуясь заключением Неправительственного экологического фонда имени Вернадского, перевёл водный объект "группа озёр Малый Талдыколь" в категорию земель населённого пункта. Впоследствии началась застройка отдельных участков. На них имеются объекты, введённые в эксплуатацию, где уже живут люди, а также возводятся и другие объекты, в том числе социальные, например, школы и детсады.

"Коалиция корпоративных юристов "Aqiqat" оспорило в суде решения акимата, требуя признать незаконным бездействие ответчика по установлению водоохранных зон и полос, понудить их установить, считая Малый Талдыколь водным объектом. СМАС иск удовлетворил частично, обязав акимат установить водоохранные зоны и полосы на участках 6, 7 и 9. Решение о переводе этих участков в земли населенного пункта признано незаконным. Апелляция изменила решение СМАС. Требования оставлены в силе только в части участка 7. По участкам 6 и 9 отменено. "Aqiqat", обжаловав это решение в кассации, просил обязать акимат установить водоохранные зоны и полосы по всему Малому Талдыколю как водному объекту по проекту 2019 года", — напомнили предысторию дела в суде.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда за месяц провела три многочасовых заседания по делу. В целом в процессах участвовало свыше 100 заинтересованных слушателей, представителей СМИ. Коллегия заслушала специалистов, дававших заключения в местных судах. От акимата запрошены сведения о текущем состоянии озер.

Кассация, рассмотрев дело, оставила в силе постановление апелляционного суда.

"Коллегия Верховного Суда исходила из следующего: акиматом нарушена процедура перевода земель из одной категории в другую; любое строительство, особенно крупного мегаполиса, влечет неминуемое изменение ландшафта. В данном случае построенная кольцевая дорога вокруг Астаны, а также возведенные здания и сооружения по мнению специалистов делают невозможным приток поверхностных вод на озерах Малого Талдыколя. Что касается подземных вод, те же специалисты указали, что цикличный подъем их уровня будет отходить в реку Нура. Каких-либо очевидных угроз подтопления города ими не было озвучено; заключений специалистов о том, что озера исчезают не только из за засыпки, но и в большей степени из за естестенных причин, отсутствия научно обоснованных доказательств о возможном возврате озер в прежнее состояние. Кассация применила принципы административной юстиции, в том числе справедливости, разумности и соразмерности", — пояснили в Верховном Суде.

Отмечается также, что суд исходил из общественного интереса, а не интереса застройщиков.

"Такое решение обеспечивает баланс с одной стороны интересов жителей, и тех, кто ожидает заселения, с другой — лиц, выступающих за сохранение водоёма. Доводы кассаторов о том, что госорганы не обеспечили надлежащий контроль, а застройщики действовали в нарушение закона, Коллегия не приняла во внимание, поскольку к ним истцы исковых требований не предъявляли. Тем не менее, кассация вынесла в адрес Правительства, Генеральной прокуратуры и акимата столицы частное определение о проверке законности проведения строительной деятельности, осуществляемой на територии спорных озёр", — говорится в сообщении.

По итогам оглашения постановления участникам пояснили, что решение Верховного Суда не разрешает вопросы строительства и любой иной деятельности на территории спорных озер, поскольку суд не вправе подменять собой акимат, в чью исключительную компетенцию входит разрешение этих вопросов. В соответствии с АППК указанный адморган вправе принимать и отменять свои административные акты, исходя из своего административного усмотрения.