Ваше вкуснее: китайский губернатор попробовал казахстанское мороженое
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На выставке China EXPO секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй посетил Национальный павильон Казахстана, где продегустировал кошетауское мороженое, передаёт BaigeNews.kz.
Видео, как Ма Синжуй угощается мороженым, опубликовал Telegram-канал Министерства торговли и интеграции РК.
"Самая лучшая трава, самое лучшее молоко!", - сказал вице-премьер РК Серик Жумангарин, приглашая хозяина выставки оценить вкус классического летнего лакомства казахстанцев.
"Я попробовал, мне понравилось. У вас высокое качество. Можно производить такое же мороженое в Синцзяне?", —поинтересовался Ма Синжуй у представителей Гормолзавода.
"Мы используем только натуральное сырье", — услышал он в ответ и остался доволен.
"Мы производим очень популярное мороженое, за ним выстраивается очередь. Люди готовы стоять один - два часа, чтобы купить именно эту марку, — рассказал Ма Синжуй. — Я его пробовал, но ваше мороженое лучше, вкуснее!"
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