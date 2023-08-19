  • 19 Августа, 12:14
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Ваше вкуснее: китайский губернатор попробовал казахстанское мороженое

Сегодня, 11:47
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скриншот с видео Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: скриншот с видео

На выставке China EXPO секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй посетил Национальный павильон Казахстана, где продегустировал кошетауское мороженое, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, как  Ма Синжуй угощается мороженым, опубликовал Telegram-канал Министерства торговли и интеграции РК.

"Самая лучшая трава, самое лучшее молоко!", - сказал вице-премьер РК Серик Жумангарин, приглашая хозяина выставки оценить вкус классического летнего лакомства казахстанцев.    

"Я попробовал, мне понравилось. У вас высокое качество. Можно производить такое же мороженое в Синцзяне?", —поинтересовался Ма Синжуй у представителей Гормолзавода.  

 "Мы используем только натуральное сырье", — услышал он в ответ и остался доволен. 

"Мы производим очень популярное мороженое, за ним выстраивается очередь. Люди готовы стоять один - два часа, чтобы купить именно эту марку, — рассказал Ма Синжуй. — Я его пробовал, но ваше мороженое лучше, вкуснее!" 

Видео: t.me/sauda_inform

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