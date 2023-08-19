Ваше вкуснее: китайский губернатор попробовал казахстанское мороженое

На выставке China EXPO секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй посетил Национальный павильон Казахстана, где продегустировал кошетауское мороженое, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, как Ма Синжуй угощается мороженым, опубликовал Telegram-канал Министерства торговли и интеграции РК.

"Самая лучшая трава, самое лучшее молоко!", - сказал вице-премьер РК Серик Жумангарин, приглашая хозяина выставки оценить вкус классического летнего лакомства казахстанцев.

"Я попробовал, мне понравилось. У вас высокое качество. Можно производить такое же мороженое в Синцзяне?", —поинтересовался Ма Синжуй у представителей Гормолзавода.

"Мы используем только натуральное сырье", — услышал он в ответ и остался доволен.