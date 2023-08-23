В Токио протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
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Несколько десятков жителей Японии и группа депутатов парламента Южной Кореи провели в правительственном районе Токио акцию протеста против плана властей страны сбросить очищенную воду с пострадавшей от цунами АЭС "Фукусима-1" в океан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Они выступают против решения властей сбросить очищенную воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.
4 июля Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт, в котором говорится, что план Японии по сбросу воды соответствует международным стандартам безопасности.
Контролируемый, постепенный сброс очищенной воды, как это в настоящее время планируется и оценивается TEPCO, окажет незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду.
В резервуарах на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более миллиона тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, повреждённых в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года. Правительство Японии уверяет, что вода очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий.
Очистка производится с помощью системы ALPS для удаления почти всех радиоактивных веществ, помимо трития. Перед сбросом воды Япония обеспечит её разбавление, чтобы довести концентрацию в ней трития до уровня ниже нормативного.
Решение о сбросе значительного объёма этой воды в океан японские власти приняли в апреле 2021 года. В некоторых соседних с Японией странах выступили против плана Токио. Власти Китая 7 июля запретили ввоз продуктов из десяти японских префектур после объявления МАГАТЭ о том, что план сброса воды соответствует соответствующим международным стандартам безопасности.
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