В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новую технологию строительства дорог, которая не только экономит бюджетные средства, но и отличается по качеству, внедряют в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В виде эксперимента проложили 400 метров дороги. Её уже обкатывают большегрузы.
"На основаниях, обработанных холодным ресайклированием, сверху укладывается микросюрфейсинг. Укладка микросюрфейсинга в Шымкенте – это впервые. В Казахстане больше нигде так не экспериментировали. Эта дорога будет под наблюдением Центра качества и мы хотим посмотреть, как она себя зимой поведёт, проверим на морозостойкость", - сказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента Ролан Ибрагимов.
При этом не требуется асфальтоукладчик и каток. Всё уплотняется под собственным весом. Также, достаточно перекрыть движение машин на 4 часа.
За счёт такой технологии в мегаполисе хотят за короткое время решить вопрос с грунтовыми дорогами, которых много на окраине, – примерно 158 километров.
Самое читаемое
- Пропавшую в Павлодарской области семилетнюю Милану нашли мёртвой
- Задержаны мать и её знакомый: в полиции рассказали подробности убийства семилетней Миланы
- Преподаватель домогался студентки медуниверситета в Астане
- Дождь, снег и усиление ветра: что обещают казахстанцам синоптики в понедельник
- Дело о вымогательстве в Щучинске: трое обвиняемых получили сроки