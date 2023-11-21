В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог

Новую технологию строительства дорог, которая не только экономит бюджетные средства, но и отличается по качеству, внедряют в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В виде эксперимента проложили 400 метров дороги. Её уже обкатывают большегрузы.

"На основаниях, обработанных холодным ресайклированием, сверху укладывается микросюрфейсинг. Укладка микросюрфейсинга в Шымкенте – это впервые. В Казахстане больше нигде так не экспериментировали. Эта дорога будет под наблюдением Центра качества и мы хотим посмотреть, как она себя зимой поведёт, проверим на морозостойкость", - сказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента Ролан Ибрагимов.

При этом не требуется асфальтоукладчик и каток. Всё уплотняется под собственным весом. Также, достаточно перекрыть движение машин на 4 часа.

За счёт такой технологии в мегаполисе хотят за короткое время решить вопрос с грунтовыми дорогами, которых много на окраине, – примерно 158 километров.