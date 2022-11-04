В Сети появилось объявление о продаже земли на городском пляже в Актау

Фото: vasilev-life.ru

В Сети появилось объявление о продаже земли на городском пляже в Актау. Предложение купить участок земли на береговой линии в 4А микрорайоне Актау на сайте недвижимости обнаружил местный блогер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

В объявлении говорилось, что участок находится на первой береговой линии, его можно использовать для строительства виллы, бизнес-центра, гостиницы или комплекса. На землю есть госакт под строительство ЖК, но в случае необходимости целевое назначение можно изменить. Площадь участка 55 соток, стоимость - 450 миллионов тенге.

Объявление прошло модерацию службы контроля качества сайта и было изменено. Теперь его готовы продать под строительство спортивно-оздоровительного центра.

На публикацию отреагировали в городской администрации. Там сообщили, что участок земли, расположенный рядом с рестораном "Карвон", в 2007 году приобрело физическое лицо. В настоящее время земля площадью 0,5 гектара находится на праве частной собственности согласно договору купли-продажи от июня 2020 года.

"Земельный участок согласно генеральному плану предусмотрен, как территория учреждения спорта. Первоначальное целевое назначение - строительство спортивно-оздоровительного центра. В связи с этим изменение целевого назначения не представляется возможным", - заявили в городском акимате.

Там также подчеркнули, что информация, размещённая на сайте о недвижимости, не соответствует действительности.