В полиции Шымкента рассказали, за что уволили полковника Данияра Мейрхана

В Шымкенте освобождены от занимаемых должностей командир полка департамента полиции и ряд его подчинённых. Информацию об этом подтвердили в ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, причиной увольнения полковника Данияра Мейрхана послужило задержание его подчинённых со взяткой.

"Ранее сотрудники антикоррупционной службы задокументировали факт получения денег в сумме 70 тыс тенге инспектором полка патрульной полиции. В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование. 8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Комиссия, в свою очередь, пришла к выводу и вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления. Сегодня же начальником ДП Шымкента Таевым Д. подписан приказ об их освобождении от должностей. Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского. В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК "получение взятки". Он находится под стражей", — говорится в сообщении.

Между тем, ранее Данияр Мейрхан сам в социальных сетях обратился к министру внутренних дел, потребовав отправить в Шымкент проверку.

"Считаю, что ситуацию в департаменте полиции города Шымкента должна проверить спецкомиссия из МВД РК. Прошу главу ведомства отправить с проверкой в Шымкент первого заместителя министра МВД и начальника ДСБ МВД РК. Закон ведь должен соблюдаться всеми", — написал полицейский в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Данияр Мейрхан (@meirkhan_daniyar)

Напомним, в январе этого года командир полка патрульной службы Шымкента Данияр Мейрхан отсудил у своего родного ведомства и министерства финансов 1,6 миллиона тенге. Подполковник полиции решил взыскать моральный и материальный ущерб с ДП города, так как в апреле 2022 года сотрудники ведомства задержали его по подозрению в самоуправстве. Позже ему заменили инкриминируемую статью на мошенничество. Тогда правоохранительные органы сообщили, что Мейрхан присвоил дорогостоящую машину в одном из автосалонов Шымкента.

Более того, полицейский отсидел в СИЗО больше недели, а затем был выпущен под залог в 40 миллионов тенге. Спустя два месяца Антикор прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Позже Данияр Мейрхан был восстановлен в рядах полиции и назначен на должность командира полка патрульной службы ДП Шымкента.