В Петропавловске тепловоз столкнулся с поездом

На станции "Петропавловск" маневровый тепловоз столкнулся с прибывающим грузовым поездом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, что 6 декабря в 13:50 на станции Петропавловск произошло ЧП.

"На двухпутном электрифицированном участке железной дороги Курган – Петропавловск допущено столкновение тепловоза, который выполнял работу с железнодорожной снегоуборочной машиной, с прибывающим грузовым поездом № 2506, состоявшем из 80 вагонов весом 1900 тонн. Длина состава — 83 условных вагона. Огнеопасного груза при этом не было", — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Отмечается, что в результате столкновения с пути сошли вагоны поезда № 2506. Никто не пострадал, однако специалисты зафиксировали вовреждение опоры контактной сети. Движение поездов на станции Петропавловск прервано не было. Для ликвидации последствий был задействован восстановительный поезд станции Петропавловск.