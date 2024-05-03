В Петропавловске построят 500 домов для пострадавших от паводка жителей СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сейчас в подтопленных микрорайонах Петропавловска Кожевенный и Подгора, селе Тепличное начаты работы по очистке территории. Со 2 мая в Кожевенный и Подгору начали заезжать механические бригады для проведения восстановительно-ремонтных работ.

Для пострадавших от паводка в Петропавловске в микрорайоне Солнечный-2 уже строят 100 жилых домов. Строительство ведут 10 местных компаний на средства фонда "Қазақстан халқына". Здесь же АО "Kaspi" планирует возведение 300 домов, корпорация Kazakhmys – 100 домов.

"Всего в новом микрорайоне будут построены 500 домов для пострадавших от паводка. Это огромный объём работы, все работы нужно завершить до наступления холодов, чтобы люди обрели собственное жильё", – написал глава региона в соцсетях.

Сообщалось, что в Петропавловске жители микрорайона Подгора, чьи дома не были подтоплены, начали возвращаться домой.