В Петропавловске жители Подгоры начали возвращаться в свои дома

В Петропавловске жители микрорайона Подгора, чьи дома не были подтоплены, начали возвращаться домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции СКО.

По данным полиции, на сегодняшний день значительная часть Подгоры по-прежнему в воде. Полиция, спасатели, сотрудники акимата и волонтёры продолжают свою работу, выполняя профильные задачи и оказывая помощь людям.

Полицейские ориентированы не только на охрану общественного порядка, на недопущение преступлений и правонарушений, но и на всемерную помощь населению. Они сопровождают жителей, сотрудников коммунальных служб, ремонтников, техников и оценщиков к нужным локациям.

"Сотрудники полиции заступают на патрулирование в две смены. Количество нарядов у нас не снижается. В данный момент мы сделали определённую передислокацию. С той зоны, откуда вода у нас уходит, мы переставляемся в зону подтоплений. Население реагирует на определённые ограничения спокойно. На сегодняшний день мы по согласованию с акиматом и ДЧС пропускаем жителей тех домов, которые ни при первой, ни при второй волне не были подтоплены. Сейчас они начинают заселяться, завозят свои вещи. В целом, обстановка стабильная", – отмечает первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска подполковник полиции Алибек Габдуллин.

Кроме дежурств на постах, пешего и автопатрулирования сотрудники городской полиции по-прежнему охраняют правопорядок, курсируя по подтопленному микрорайону на моторных лодках.

Фото: департамент полиции СКО

Акимат СКО сообщает, что 1 мая в микрорайоне Подгора прошёл субботник. В нём принял участие аким региона Гауез Нурмухамбетов. Госслужащие, депутаты, молодёжь, бизнесмены, спортсмены, представители этнокультурных объединений и волонтёры расчищали улицы и территории домов в Подгоре, которые пострадали от паводка.