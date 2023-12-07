"В одни руки" выдавали земли в Павлодарской области

Прокуроры выявили нарушения в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населённых пунктов Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что данные нарушения были связаны с игнорированием обязательных конкурсных процедур, занижением платы за пользование, принятием решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.

К примеру, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 миллионов тенге определена в 60 тысяч тенге.

"При колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения, они выдавались "в одни руки", - отметили в прокуратуре.

Отмечается, что в Иртышском районе земли незаконно выдавали частным лицам, хотя существовал дефицит в размере 47 тысяч гектаров. Три тысячи гектаров по одному из таких фактов прокурорам удалось вернуть.