"В одни руки" выдавали земли в Павлодарской области
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Прокуроры выявили нарушения в предоставлении земельных участков для пастбищных угодий и пашен в черте населённых пунктов Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что данные нарушения были связаны с игнорированием обязательных конкурсных процедур, занижением платы за пользование, принятием решений, не входящих в компетенцию должностных лиц.
К примеру, годовая стоимость аренды по одному участку вместо 50 миллионов тенге определена в 60 тысяч тенге.
"При колоссальной нехватке пастбищных земель для нужд населения, они выдавались "в одни руки", - отметили в прокуратуре.
Отмечается, что в Иртышском районе земли незаконно выдавали частным лицам, хотя существовал дефицит в размере 47 тысяч гектаров. Три тысячи гектаров по одному из таких фактов прокурорам удалось вернуть.
"По фактам злоупотребления должностными полномочиями в сфере земельных отношений прокуратурой области начато досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса", - сообщили в надзорном органе.
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