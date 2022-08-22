В Нур-Султане впервые прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова. Репортаж с нашумевшего спортивного события

Фото: Фото: Газиза Шакирова

Накануне в Нур-Султане впервые прошёл турнир лиги по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. На нем выступили бойцы из стран СНГ. О том, как прошел турнир, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Eagle Fighting Championship — промоушен Хабиба Нурмагомедова

Eagle Fighting Championship — это молодая и быстро набирающая обороты лига. Хабиб Нурмагомедов выкупил ее в 2020 году после завершения карьеры. До этого она называлась Gorilla Fighting Championship. В СМИ появлялась информация, что российский боец приобрел её за миллион долларов. Первый турнир под новым брендом промоушена состоялся 4 декабря 2020 года.

На презентации нового промоушена в 2020 году Хабиб Нурмагомедов сообщал, что цель его лиги — подписание и продвижение молодых бойцов.

Правила Eagle Fighting Championship не отличаются от общил правил ММА. Обычные поединки длятся три раунда по пять минут, чемпионские — по пять раундов по пять минут.

Отличительная черта промоушена — отсутствие девушек, которые выходят с табличками в каждом раунде. Кроме того, на турнирах нет рекламы букмекерских компаний.

По словам Хабиба Нурмагомедова, букмекеры готовы платить за это огромные суммы. Однако он подчеркивает, что в промоушене пропагандируют только спорт.

"Я хочу, чтобы те люди, которые смотрят мою лигу, не видели алкоголь, букмекеров. Для меня это очень важно. Не хочу чтобы люди, смотря мою лигу, увидели каких-то букмекеров, перешли туда и стали зависимыми людьми. Это очень важно", — приводит слова Нурмагомедова "Спорт-Экспресс" после турнира в Нур-Султане.

Первый чемпион Eagle FC в истории Казахстана

На турнире в Нур-Султане, который прошел вчера на "Барыс-арене", выступили бойцы из Кыргызстана, России и Таджикистана. Казахстан на нем представили восемь спортсменов.

В первом бою турнира выступил казахстанский боец Кирилл Геккель против Исраила Гаджиагаева из России.

Бой в наилегчайшем весе, рассчитанный на три раунда, закончился безоговорочной победой Гаджиагаева — единогласным решением судей. Для 21-летнего казахстанца это был дебютный бой среди профессионалов.

"Большое спасибо сопернику, мы показали хороший бой. Надеюсь, что зрителям понравилось наше выступление. Если Eagle FC согласится дать мне еще один бой, то выступлю в этой лиге", — сказал спортсмен.

Далее выступил казахстанец Санжар Адилов. Ему противостоял Чармигула Серажутдинов из России. Поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Адилов победил единогласным решением судей.

"Сегодня по воле Всевышнего мы сумели одержать победу. Мы упорно готовились, и все наши старания оправдались. Мой соперник из Дагестана — довольно серьезный боец, хорошо подготовленный, со своей историей. Очень хорошо владеет борьбой, но мы придерживались плана, два месяца готовились к этому сопернику и были готовы ко всему", — сказал Санжар Адилов журналистам после боя.

В будущем он планирует стать чемпионом в своем весе.

"Я старался слушать своих угловых, своего тренера. Тренер мне сказал, что я хорошо отработал. Я доволен победой. Я чувствовал поддержку трибун и дополнительно заряжался энергией. Касательно планов — завоевать титул, стать чемпионом в своем весе", — отметил боец.

Другой казахстанский боец Али Кабдула выступил против Валерия Грицутина из России. Казахстанец применил удушающий прием и одержал победу во втором раунде.

Далее выступил казахстанец Максим Коновалов. Он не смог одолеть соперника из России Узаира Абдуракова. Оппонент применил удушающий прием в конце первого раунда.

Бой в первом раунде также завершился у казахстанца Сабита Жусупова. Он нокаутировал соперника из Таджикистана Умиджона Мусаева.

Не смог одержать победу на турнире Данияр Койшыбек в бою против Абдулмалика Мугидинова. Соперник победил единогласным решением судей.

Казахстанский боец Жасулан Акимжан сразился с россиянином Русланом Яманбаевым. Его соперник вышел на этот поединок с жёлтой карточкой, так как он не уложился в лимит веса на взвешивании. Поединок закончился победой Акимжана техническим нокаутом во втором раунде.

"Мы успешно провели подготовку, никаких проблем не было. Благодаря поддержке Казахстана, сегодня мы одержали победу. Конечно, после перерыва было непросто. Однако всё прошло гладко", — сказал Акимжан после боя.

Следующий соперник казахстанца — россиянин Расул Магомедов. На кону будет стоять пояс Eagle FC. По словам спортсмена, его цель — завоевать этот пояс и привезти его в Казахстан.

Кард турнира возглавил бой казахстанца Дияра Нургожая против Константина Андрейцева. Поединок был запланирован на пять раундов и продлился всю отведенную дистанцию. Нургожай победил единогласным решением судей.

Таким образом, Нургожай стал первым полноправным чемпионом Eagle FC в истории Казахстана.

"Для меня это историческое событие. К этому результату я шёл семь лет. Это непередаваемое ощущение. Я еще не могу осознать, что у меня есть пояс, что я чемпион. Выступать дома тяжело. Все переживают за тебя, болеют. Спасибо болельщикам за поддержку", — сказал спортсмен.

Вручали пояс чемпиона Хабиб Нурмагомедовов и президент промоушена Шамиль Завуров.

Фото: Газиза Шакирова