В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана

С официальным сообщением по поводу запуска ракеты из России в сторону Казахстана выступили в министерстве обороны, передаёт BaigeNews.kz.

"12 апреля Россия провела испытательный пуск изделия ракетного комплекса стратегического назначения по условной цели на полигоне Сары-Шаган. Пуск проводился в плановом порядке по согласованию с казахстанской стороной. При этом ракета по содержанию является твердотопливной и не несёт боевую часть. Целью запуска ракеты являлась оценка её траектории полета. В ходе проведения работ соблюдены меры безопасности. Угрозы населению Казахстана и окружающей среде нет", - заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что полигон Сары-Шаган арендуется Российской Федерацией в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными между правительствами РК и РФ.

Ранее сообщалось о том, что Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, учебная боевая часть которой с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.