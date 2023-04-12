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  • Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
storage.ruptly.tv Сегодня, 18:44
394
Сегодня, 18:44
394
Фото: storage.ruptly.tv

Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"11 апреля 2023 года с uосударственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса. Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Данный пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме.

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Сегодня, 18:44
394
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