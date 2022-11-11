В Кокшетау мужчина угорел в собственном автомобиле в гараже

Фото: news.kokshe

В городе Кокшетау на днях мужчина умер из-за отравления угарным газом в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кокшетау.news.

Тело 32-летнего жителя областного центра Акмолинской области без признаков насильственной смерти обнаружили в машине, которая стояла в гараже.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства трагического происшествия. Трагический инцидент, произошедший 8 ноября в Кокшетау, заставил полицейских напомнить автовладельцам о необходимости регулярно проверять исправность выводящих систем автомобиля и их герметичность, чтобы предотвратить отравление газами.