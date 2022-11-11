open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • В Кокшетау мужчина угорел в собственном автомобиле в гараже
news.kokshe Сегодня, 01:14
83
Фото: news.kokshe

В Кокшетау мужчина угорел в собственном автомобиле в гараже

В городе Кокшетау на днях мужчина умер из-за отравления угарным газом в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кокшетау.news.

Тело 32-летнего жителя областного центра Акмолинской области без признаков насильственной смерти обнаружили в машине, которая стояла в гараже.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства трагического происшествия. Трагический инцидент, произошедший 8 ноября в Кокшетау, заставил полицейских напомнить автовладельцам о необходимости регулярно проверять исправность выводящих систем автомобиля и их герметичность, чтобы предотвратить отравление газами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Кокшетау #машина #угарный газ
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:14
83
Поделитесь:
Наверх