В Казахстане утвердят правила по утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ

Депутаты Сената приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, государственной авиации, оборонной промышленности и государственного оборонного заказа", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства РК по вопросам государственных наград, государственной авиации, оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Поправки будут внесены в законы "О государственных наградах Республики Казахстан", "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе".

К примеру, в Закон "О государственных наградах Республики Казахстан" вносятся дополнения в части присвоения почётного звания Республики Казахстан "Қазақстанның халық жазушысы" лицам, внёсшим особый вклад в развитие литературы Республики Казахстан, удостоенным ранее почётного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана"), и (или) лауреатам государственных премий Республики Казахстан в области литературы.

Поправками в Закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" закрепляется компетенция уполномоченного органа в сфере государственной авиации в части разработки и утверждения инструкций по организации лётной работы в государственной авиации, по организации объективного контроля полётов государственной авиации и о присвоении (подтверждении и снижении) классной квалификации авиационного персонала государственной авиации Республики Казахстан.

В Закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" вносятся ряд изменений и дополнений. В частности, устанавливается компетенция уполномоченного органа в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа в части разработки и утверждения правил по организации производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, по обеспечению безопасности при проведении данных работ и охраны объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. Это позволит определить надлежащую организацию процесса хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, обеспечения охранной и пожарной безопасности на объектах утилизации.

Также для оперативного восстановления вооружения и военной техники предлагается упростить процедуру приобретения запасных частей и комплектующих к ним и закупать их через процедуру государственных закупок.

Документ направлен на подпись Главе государства.