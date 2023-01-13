В Казахстане наблюдается рост регистрации случаев ВИЧ-инфекции

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Молодежь в Казахстане мало осведомлена о рисках заражения опасными заболеваниями через половой контакт и о нежелательной беременности. В министерстве информации и общественного развития приводят статистику - 91% подростков не осведомлены о ВИЧ/СПИД в достаточной степени, а 66% респондентов не владеют информацией о профилактике нежелательной беременности, передает BaigeNews.kz.

Также о последствиях абортов не знают 47% подростков, а 46% не имеют знаний о последствиях заражения ИППП. Эти данные МИОР отразил в проекте Концепции государственной молодежной политики на 2023-2027 годы.

"Казахстан – одна из немногих стран в мире, где наблюдается рост регистрации случаев ВИЧ-инфекции. Относительно молодежи, инфицированной ВИЧ (СПИДом), в период с 2010 по 2021 год прослеживается тенденция роста заболеваемости. Анализ статических данных по числу новых заражений ВИЧ за период с 2010 по 2021 годы в возрастной категории 14–18 лет, показал наличие тенденции к увеличению в 10 раз, 19–24 лет – в 155 раз и 25–28 лет – в 70 раз", - бьют тревогу в правительстве.

Юным и молодым казахстанцам напоминают, что в Казахстане есть бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Власти пытаются обратить внимание молодежи к профилактике здоровья и формированию здорового образа жизни. Молодежные центры здоровья выполняют задачи по охране репродуктивного и психического здоровья среди подростков и молодежи. Количество действующих МЦЗ ежегодно увеличивается, что в свою очередь говорит о повышении доступности и увеличении охвата подростков и молодежи услугами центров, отметили в МИОР.