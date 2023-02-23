В Казахстане из-за непогоды закрыли трассы в пяти областях

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В Казахстане из-за ухудшения погодных условий ввели временное ограничение движения на шести участках автодорог республиканского значения в пяти регионах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Ограничение действует на 1 025 километрах или 4,1 процента от общей сети автодорог республиканского значения.

Актюбинская область – два участка:

"Самара — Шымкент" километр 776-965 участок город Актобе — посёлок Карабутак, для всех видов автотранспорта;

"Самара-Шымкент" километр 526-702 участок граница ЗКО — посёлок Маржанбулак, для всех видов автотранспорта.

Алматинская область – один участок:

"Екатеринбург — Алматы" километр 2214-2436 участок граница Жамбылской области — посёлок Междуреченск, для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – один участок:

"Екатеринбург-Алматы" километр 2152-2214 участок Бурылбайтал — село Аксуйек, для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область – один участок:

"Самара-Шымкент" километр 394-526 участок посёлок Жымпиты — граница Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область – один участок:

"Екатеринбург — Алматы" километр 1610-1854 участок посёлок Аксу — Аюлы — город Балхаш, для всех видов автотранспорта.

В "КазАвтоЖол" уточнили, что минувшей ночью на трассах израсходовали 1 100 кубометров противогололёдного материала. Сейчас на республиканской сети автодорог работает 500 единиц спецтехники и 800 специалистов.