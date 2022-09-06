В интересах всех людей планеты – эксперт о значимости VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Фото: Центр Н.Назарбаева

Диана Есенова, заместитель председателя правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога поделилась с корреспондентом BaigeNews.kz своими мыслями по поводу значимости предстоящего съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Исторически так сложилось, что народ Казахстана на протяжении многих веков, обогащенный духовным наследием различных народов и верований, впитал в себя толерантность и взаимоуважение. С первых дней независимости наша страна особое внимание уделяет вопросам этнического и межрелигиозного согласия, расширению реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности", считает Диана Есенова.

Эксперт рассказала, что в нелегких условиях развития суверенности Казахстана, перехода к рыночной экономике и демократическим формам организации общественной жизни казахстанцы сумели обосновать идею межэтнического и межконфессионального согласия, углубить ее и развить в соответствии с требованиями времени и потребностями страны, которая сегодня известна в мире как "Казахстанский путь".

"Фундаментальные постулаты - такие как мир, диалог конфессий и культур - являются нашим бесценным богатством. Парадигма межэтнического и межконфессионального согласия признается всем мировым сообществом, сама же "Казахстанская модель" стала примером не только для ближайших соседей, но и многих зарубежных государств, предметом научного изучения для экспертов, учёных и политиков. Толерантность, присущая народам нашей республики, доброжелательное отношение к представителям других этносов, культур, религий и конфессий обусловили строительство крепкого и надежного фундамента для созидательного и всестороннего развития и дальнейшего процветания светского государства", - продолжила Диана Есенова.

Уникальный казахстанский опыт поддержания межконфессионального согласия и религиозной толерантности оказался востребованным в глобальном масштабе.

"Одним из значимых достижений Казахстана является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый в Нур-Султане с периодичностью один раз в три года. С 2003 по 2021 гг. было проведено шесть съездов по актуальным вопросам сотрудничества представителей различных религий в интересах мирной и достойной жизни людей всей планеты. Съезд духовных лидеров стал весомым вкладом казахстанского государства в развитие глобального межрелигиозного диалога во имя мира и стабильности. Сочетая этот подход с такими ключевыми принципами своего внешнеполитического курса как многовекторность, мирное и коллективное решение международных проблем и конфликтов, равенство всех государств мира и расширение доверия между ними, Казахстан активно содействует углублению взаимопонимания между восточной и западной цивилизациями", - считает Диана Есенова.

В сентябре столица Казахстана откроет свои двери для участников и гостей VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в работе которого примут участие более 100 участников из 50 стран.