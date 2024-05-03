В автобусах Астаны подорожает проезд

В Астане проезд в общественном транспорте подорожает на 20 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями Алматинского района. Ввести новый тариф планируют летом 2024 года после того, как маслихат примет соответствующее решение.

"Мы ожидаем, что стоимость проезда изменится летом. Действующий тариф был определён более 10 лет назад в размере 90 тенге. Ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, поскольку за это время зарплаты водителей выросли, стоимость бензина изменились, заработная плата всех людей в этом зале изменилась", – пояснил столичный аким.