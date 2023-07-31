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В Астане собрали пазл в 200 квадратных метров
Головоломку придумали активисты одного из молодёжных движений. Помочь ее собрать сегодня мог любой желающи, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Разложили картинку прямо перед столичным акиматом. Место тоже выбрано неслучайно, говорят активисты. Это способ наглядно показать свой проект идеального города.
"Там проиллюстрированы очевидные и неочевидные проблемы Астаны уже в решенном виде. То есть это LRT работающий, там есть малый Талдыколь. Около 30 проблем иллюстрировано на этой картине. Идея была моя изначально, но делали мы вместе с активистами", - рассказал автор идеи Мирас Ахметов.
Сначала автор идеи нарисовал эскиз на бумаге, а потом воссоздал его в специальной компьютерной программе. В натуральную величину картинка длиной 20 метров, а шириной 10 метров. Собирали детали – 1500 элементов – на протяжении нескольких часов.
"Мы выпустим эту картинку в интернет, в соцсети. Как я уже говорил, там изображено 30 проблем. Первые 30 человек, которые найдут все 30 проблем и отпишутся у нас в комментариях, получат приз – сам этот пазл, только в миниатюре", - отметил активист молодежного движения "Жаңа адамдар" Алпамыс Абилов.
Активисты надеются, что придуманный ими пазл с изображением, по их мнению, идеальной столицы однажды воплотится в жизнь.
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