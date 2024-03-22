В Астане проверят загруженность травмпунктов

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова посетила ряд столичных медицинских объектов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акмарал Альназарова ознакомилась с работой многопрофильной городской больницы № 3 Астаны. Она рассчитанна на 448 коек, в год здесь получают лечение около 30 тысяч пациентов.

С врачами стационара были обсуждены ряд проблемных вопросов, связанных с изношенностью здания, техническим сопровождением дорогостоящего оборудования, тарифообразования на отдельные виды медицинской помощи.

Отдельно остановились на работе травмпунктов, по которым поручено провести анализ средней нагрузки и объемов финансовых затрат. В аналогичном ключе рассматривалось положение приемных покоев в стационарах, где также будет проведен анализ и вынесены конкретные решения накопившихся проблем.

"При посещении многопрофильной городской больницы № 1 детально рассмотрены причины образования кредиторской задолженности и меры по ее погашению, рационального использования средств, корректной работы медицинских информационных систем. В ходе визита в городскую поликлинику № 15 подняты проблемные вопросы оказания медпомощи на уровне врачей общей практики, очередности и необходимости оптимизации маршрутов пациента, исключения лишнего функционала", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения РК.

Также Акмарал Альназарова ознакомилась с работой клинического и акушерского блоков городской многопрофильной больницы № 2.

По итогам посещения медицинских объектов министр дала ряд поручений, в кратчайшие сроки провести анализ существующих проблем и найти по ним решения для обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью.