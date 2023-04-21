В Алматы задержали журналистов за вымогательство

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В Алматы полиция задержала супругов, занимающихся журналистской деятельностью, передаёт BaigeNews.kz. По информации правоохранительных органов, они занимались вымогательством.

"По обращению руководителя одного из ТОО города Алматы о вымогательстве денежных средств за не публикацию негативных материалов, при передаче части затребованных денег, задержаны супруги С. В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, по результатам чего будет принято законное процессуальное решение", - отметили в ДП Алматы.

Речь идёт о Наргиз и Владимире Северных. Сегодня их дети записали видеообращение, где попросили помощи и рассказали, что их родителей задержали на их глазах.