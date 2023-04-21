В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона

Фото: almaty-marathon.kz

В воскресенье, в городе состоится ежегодный Алматинский полумарафон. Участвовать в полумарафоне собираются более 7600 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В этом году спортивное мероприятие пройдет в Алматы уже в шестой раз.

На время забега с 00:00 до 12:00 в городе будут недоступны для проезда некоторые участки дорог.

Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.