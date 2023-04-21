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Сегодня, 09:44
234
234Фото: almaty-marathon.kz
В Алматы частично перекроют дороги из-за полумарафона
В воскресенье, в городе состоится ежегодный Алматинский полумарафон. Участвовать в полумарафоне собираются более 7600 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В этом году спортивное мероприятие пройдет в Алматы уже в шестой раз.
На время забега с 00:00 до 12:00 в городе будут недоступны для проезда некоторые участки дорог.
Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.
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