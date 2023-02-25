В Актау водитель автобуса высадил ребёнка за городом

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Жительница посёлка Приморский пожаловалась на то, что водитель маршрутного автобуса высадил её 13-летнего сына на окраине. Мальчик пропустил свою остановку, а шофёр не предупредил ребёнка о конечной остановке, оставив школьника в итоге у переезда по дороге на базы отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мама 13-летнего школьника обвинила водителя маршрутного автобуса №5 в том, что он оставил её сына на окраине города. Женщина рассказала, что ребёнок случайно пропустил свою остановку, а когда водитель сообщил о том, что мальчику нужно покинуть транспорт, он оказался уже почти за городом.

"24 февраля, в 11 часов утра произошла возмутительная ситуация на автобусном маршруте №5. Мой сын 13 лет ехал с тренировки домой в посёлок Приморский. Остановка Приморский - конечная на этом маршруте, я специально искала официальное расписание маршрута на всех сайтах, и везде Приморский указан, как конечная остановка. Ребёнок каждый день ездит этим маршрутом и привык, что Приморский - конечная остановка, поэтому он играл в телефоне и не следил за дорогой. Но в этот раз автобус поехал дальше и остановился за городом, за военной частью, недалеко от перекрёстка на Умирзак. Водитель остановил автобус, сказал, что это конечная остановка, высадил ребёнка на дороге и уехал. Сын просил его не высаживать и отвезти назад в Приморский на обратном маршруте, но водитель отказался, сказал, что он уезжает на базу отдыха", - говорит мама мальчика.

Женщина говорит, мальчику помогло то, что с собой у него был телефон. Но на месте её сына мог оказаться ребёнок без средства связи или младшего возраста, который бы попросту растерялся.

"Я пыталась дозвониться диспетчерам маршрута по номерам, найденным на различных сайтах в интернете, но ни один номер не отвечает. Я позвонила в акимат, в отдел транспортного контроля, там меня послушали и сказали звонить на другой номер, но там опять никто не отвечал. В итоге мы сами забрали ребёнка, из акимата никаких дальнейших действий не последовало.

Прошу акимат и автобусный парк разобраться в этой ситуации, дать правовую оценку действиям водителя и привлечь к ответственности по статье 119 Уголовного кодекса РК "Оставление в опасности", так как несовершеннолетний ребёнок был высажен из автобуса в промзоне, в зимнее время, без сопровождения взрослых, оставлен просто на дороге. Водитель не предпринял никаких действий, чтобы связаться с родителями или диспетчером, а просто оставил ребёнка на дороге и уехал.

Сын, конечно, тоже виноват, что был невнимателен и не проследил за остановкой, с ним будет проведена отдельная беседа. Но действия взрослых в данном случае не должны оставаться безнаказанными. Прошу установить ФИО водителя на маршруте город - Приморский 24 февраля 11 утра, и принять соответствующие меры", - отмечает мама мальчика.

В акимате Актау сообщили, что по данному факту начата проверка.