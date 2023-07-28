В 4,5 раза планируют увеличить валовую добавленную стоимость в машиностроении Казахстана

Фото: primeminister.kz

В правительстве прошло совещание по вопросам разработки Комплексного плана развития машиностроения до 2028 года. Документ, работа над которым ведётся по поручению главы государ ства, должен придать ещё больший импульс дальнейшему развитию отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

При его подготовке учтены предложения бизнеса, в частности, от Союза машиностроителей Казахстана.

Комплексный план включает в себя 83 мероприятия, направленных на поддержку отечественных производителей и повышение конкурентоспособности сферы машиностроения. Они отражают как системный характер, так и точечный по секторам (горно-металлургическое, железнодорожное, нефтегазовое, энергетическое, электротехническое, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, авиастроение).

"Основной целью плана является рост валовой добавленной стоимости в отрасли машиностроения в 4,5 раза, объёмов производства – в 2,2 раза, экспорта – в 2,9 раза, производительности труда – в 1,9 раза, инвестиций – в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

По итогам обсуждения документа премьер в поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными госорганами и организациями ускорить согласование Комплексного плана и внесение проекта постановления правительства о его утверждении.