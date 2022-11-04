Улытауская область - лидер по росту зарплат в Казахстане, Астана - аутсайдер

Среднее значение номинальной зарплаты в Казахстане в ІІI квартале составило 299 782 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23 процента. Больше всего выросли зарплаты в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Как объяснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, по сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в ІІІ квартале обычно уменьшается. Тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы).

"По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта. При расчете среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат - подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления", – сказала Белоносова.

Рост зарплаты наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с III кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 34,5 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 31,3 прцента, транспорта и складирования – 31,1 процента. Более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5 процента, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9 процента.

В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в области Ұлытау – 39 процентов. Наименьший рост отмечен в Астане – 15,1 процента.