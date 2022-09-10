Лента новостей
- Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус 19:55 2
- Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане 18:59 150
- Спала крепким сном: хозяйку торгового дома в Жанаозене спасли из огня нацгвардейцы 18:13 155
- Прокурорские проверки помогли вернуть в бюджет десятки миллиардов тенге — Генпрокуратура 17:38 163
- Королём Великобритании официально провозглашён Карл III 16:52 175
- С пожарами в ВКО продолжают бороться при помощи вертолётов 16:33 193
- Назван ТОП-10 стран, инвестирующих в Казахстан 16:09 237
- Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области 15:21 247
- Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО 15:05 339
- Известного КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане 14:22 391
- Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники 13:49 534
- Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек" 13:34 318
- Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области 13:19 356
- Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области 12:43 294
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 12:21 484
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 11:48 302
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 11:06 314
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10:48 455
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10:09 328
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 09:42 374
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 08:41 365
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 08:09 507
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 07:52 432
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 07:03 481
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 06:35 616
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 05:19 380
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 04:07 413
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 03:21 440
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 02:13 458
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 01:02 410
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 00:14 520
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 986
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 545
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 694
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 457
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 529
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 582
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 522
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 397
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 2500
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 456
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 718
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 511
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 450
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 894
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 488
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 588
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1201
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1400
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 473
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 2720
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 507
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 1908
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 890
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 2205
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 361
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 735
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 906
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 657
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 608
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 417
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 465
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 8673
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 09.09.2022 460
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 09.09.2022 536
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 09.09.2022 513
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 09.09.2022 615
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 09.09.2022 906
- "Древо жизни" появится в новом столичном парке 09.09.2022 398
- Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком 09.09.2022 490
- Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании 09.09.2022 592
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге 09.09.2022 495
- Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года 09.09.2022 523
- "Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу 09.09.2022 3781
- Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге 09.09.2022 944
- В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II 09.09.2022 1777
- В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров 09.09.2022 700
- 253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 09.09.2022 541
- В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке 09.09.2022 570
- Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ 09.09.2022 1155
Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус
Новый самостерилизующийся материал, который планируют использовать в больницах и домах престарелых, разработала команда учёных из Королевского университета в Белфасте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВК про нераспространению COVID-19.
Разработан убивающий вирусы пластик, который может затруднить распространение болезней, включая Covid.
По словам учёных, их пластиковая пленка дешёвая и может быть использована в качестве защитного снаряжения, такого как фартуки. Он работает, вступая в реакцию со светом, выделяя химические вещества, которые разрушают вирус.
Исследование показало, что пластик может убивать вирусы миллионами, даже у жёстких видов, которые остаются на одежде и поверхностях. Исследование было ускорено в рамках ответных мер Великобритании на пандемию.
Исследования показали, что коронавирус способен выживать до 72 часов на некоторых поверхностях, но это ничто по сравнению с более выносливыми видами.
Норовирус, известный как зимний рвотный клоп, может выживать вне организма в течение двух недель, ожидая заражения кого-то нового.
Команда химиков и вирусологов исследовала самостерилизующиеся материалы, которые снижают риск распространения инфекций на загрязненных поверхностях.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 933
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 990
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21118
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177871
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7149
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10482
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2423
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2745
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11478
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1957
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8009
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2067
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4743
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26792
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9050
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2660
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6566
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2921
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19786
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4694
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5548
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3892
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9418
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4784
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3618
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3670
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7400
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3815
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3471
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5927
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3709
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11518
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3456
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3595
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3447
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5967
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3693
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4169
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4809
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5127
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4857
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4565
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6301
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5602
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5973
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6239
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8550
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12104
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7846
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8697
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7403
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10845
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6797
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7968
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10171
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8678
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8557
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7299
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9157
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7499
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17360
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10239
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9581
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9906
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10327
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9548
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9686
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10024
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10909
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9792
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10649
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14500
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9828
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11433
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8798
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8557
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9889
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10127
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8520
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10448
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7677
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6785
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6840
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7109
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6568
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10654
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7347
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9278
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10194
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10126
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7785
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7939
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23070
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8951
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10909
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8054
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9448
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10078
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11120
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9502
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11489
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10954
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12015
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12210
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28533
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12585
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13402
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13290
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13375
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14074
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21935
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13531
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20756
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31229
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15246
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19196
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19578
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21738
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17718
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19010
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17110
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17169
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17022
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32584
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18869
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17549
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21734
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21545
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21803
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20899
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21134
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23307
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23917
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22501
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22077
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22829
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22992
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21709
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23738
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22435
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23007
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24297
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25544
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24860
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24206
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26894
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23827
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26640
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24344
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55151
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25897
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25009
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25971
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24597
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24748
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24923
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24632
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26140
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25153
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26818