Учёные изобрели пластик, убивающий коронавирус

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Новый самостерилизующийся материал, который планируют использовать в больницах и домах престарелых, разработала команда учёных из Королевского университета в Белфасте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВК про нераспространению COVID-19.

Разработан убивающий вирусы пластик, который может затруднить распространение болезней, включая Covid.

По словам учёных, их пластиковая пленка дешёвая и может быть использована в качестве защитного снаряжения, такого как фартуки. Он работает, вступая в реакцию со светом, выделяя химические вещества, которые разрушают вирус.

Исследование показало, что пластик может убивать вирусы миллионами, даже у жёстких видов, которые остаются на одежде и поверхностях. Исследование было ускорено в рамках ответных мер Великобритании на пандемию.

Исследования показали, что коронавирус способен выживать до 72 часов на некоторых поверхностях, но это ничто по сравнению с более выносливыми видами.

Норовирус, известный как зимний рвотный клоп, может выживать вне организма в течение двух недель, ожидая заражения кого-то нового.

Команда химиков и вирусологов исследовала самостерилизующиеся материалы, которые снижают риск распространения инфекций на загрязненных поверхностях.