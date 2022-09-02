Участковый спас женщину от смерти в Нур-Султане

Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

Участковый инспектор полиции Куаныш Мирзаев спас от смерти женщину в Нур-Султане. Она собиралась прыгать с 24-го этажа, передаёт BaigeNews.kz.

На канал "102" поступил вызов от очевидцев о том, что по улице Валиханова на карнизе 24 этажа сидит женщина. На место направили автопатруль.

В это время участковый Мирзаев находился на своём административном участке. Услышав о случившемся, он побежал к указанному дому. Поднялся на самый верхний этаж, через маленькое окошко технического этажа перелез на карниз и схватил женщину сзади.

"Незаметно подкравшись сзади, капитан резко схватил женщину и крепко удерживал её. Она громко плакала, пыталась вырваться. Полицейский успокаивал её разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место. Внизу её ожидали медики. Ей была оказана психологическая помощь", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

О том, насколько это было опасно, Куаныш осознал только когда пришёл ночью домой и обнял своих детей.