Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане

Фото: gov.kz

В столице начнут средний ремонт улиц М.Габдуллина и Ш.Иманбаевой, в связи с этим с 9 по 11 июля ограничат движение на некоторых участках двух улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой официальный сайт акимата Астаны.

По информации столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 10 по 11 июля будет полностью перекрыто движение для транспорта на участке улицы М.Габдуллина от улицы А.Иманова до переулка Речной.

Также с 9 по 10 июля перекроют движение по ул. Ш.Иманбаевой от улицы Кенесары до улицы Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.