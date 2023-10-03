Тысячи кустов конопли среди подсолнухов посадили в области Абай

Кусты конопли среди подсолнухов обнаружили полицейские в районе поселка Шульбинск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.

Растения, содержащие наркотики, обнаружили во время обследования местности путем с дрона в 45 километрах от Семея. Очаг дикорастущей конопли уничтожили, 1200 кустов растения сожгли. В полиции уточнили, что это составляет более 800 килограммов наркотиков.

"Полицейские предупреждают: незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влечёт уголовную ответственность по ст.300 УК Республики Казахстан "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

Данная статья предусматривает штраф до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, или привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее военнослужащие с помощью летательного аппарата Sky Lark обнаружили плантации с коноплёй в Жамбылской области. Растения трудно было распознать, потому что засаженную ими территорию покрывала маскировочная сетка.