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Турнир на призы Ольги Рыпаковой пройдёт в Усть-Каменогорске
Усть-Каменогорск примет однодневный международный турнир по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
Соревнования пройдут 18 октября. Участие примут спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Медали будут разыграны в 11 дисциплинах.
Олимпийская чемпионка, многократный призёр Олимпиады, легкоатлетка Ольга Рыпакова 12 февраля официально объявила, что завершает профессиональную карьеру.
"Я благодарна своей стране! От президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь – веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личность, как профессионального спортсмена", - цитирует спортсменку Qazaq Athletics.
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