Трое казахстанских таеквондистов завоевали медали турнира в Испании

В городе Ла-Нусия (Испания) завершился турнир категории G1 Spain Open по таеквондо. Среди взрослых на пьедестал почёта поднялись три казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Медали завоевали Азрет Дуйсенбек (54 кг), Абдурахмон Марипов (74 кг) и Жавовирхон Исламов (58 кг).

В соревнованиях среди взрослых приняли участие 25 спортсменов из Казахстана.