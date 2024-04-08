Трое казахстанских таеквондистов завоевали медали турнира в Испании
Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15Сегодня, 22:15
90Фото: pxhere.com
В городе Ла-Нусия (Испания) завершился турнир категории G1 Spain Open по таеквондо. Среди взрослых на пьедестал почёта поднялись три казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.
Медали завоевали Азрет Дуйсенбек (54 кг), Абдурахмон Марипов (74 кг) и Жавовирхон Исламов (58 кг).
В соревнованиях среди взрослых приняли участие 25 спортсменов из Казахстана.
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