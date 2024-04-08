  • 8 Апреля, 22:53
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Трое казахстанских таеквондистов завоевали медали турнира в Испании

Сегодня, 22:15
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pxhere.com Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: pxhere.com

В городе Ла-Нусия (Испания) завершился турнир категории G1 Spain Open по таеквондо. Среди взрослых на пьедестал почёта поднялись три казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Медали завоевали Азрет Дуйсенбек (54 кг), Абдурахмон Марипов (74 кг) и Жавовирхон Исламов (58 кг).

В соревнованиях среди взрослых приняли участие 25 спортсменов из Казахстана.

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