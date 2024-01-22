Трассы закрыли из-за дождя и метели в трёх областях Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Алматинской области закрыт участок дороги "Алматы-Шелек-Хоргос" - от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.

В области Жетысу перекрыт отрезок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Западно-Казахстанской области перекрыты два участка:

"Чапаево-Жалпактал-Казталовка" - между посёлками Чапаево и Казталовка; "Атырау-Уральск" - от границы Атырауской области до села Чапаево.

На дорогах республиканского значения задействовано 206 единиц техники и 287 человек.