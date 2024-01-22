Трассы закрыли из-за дождя и метели в трёх областях Казахстана
Вчера, 22:37
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Вчера, 22:37Вчера, 22:37
138Фото: baigenews.kz
Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Алматинской области закрыт участок дороги "Алматы-Шелек-Хоргос" - от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.
В области Жетысу перекрыт отрезок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.
В Западно-Казахстанской области перекрыты два участка:
- "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" - между посёлками Чапаево и Казталовка;
- "Атырау-Уральск" - от границы Атырауской области до села Чапаево.
На дорогах республиканского значения задействовано 206 единиц техники и 287 человек.
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