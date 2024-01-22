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Трассы закрыли из-за дождя и метели в трёх областях Казахстана

Вчера, 22:37
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baigenews.kz Вчера, 22:37
Вчера, 22:37
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Фото: baigenews.kz

Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырёх участках дорог республиканского значения в трёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Алматинской области закрыт участок дороги "Алматы-Шелек-Хоргос" - от пункта взимания платы до границы Жетысуской области.

В области Жетысу перекрыт отрезок трассы "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Западно-Казахстанской области перекрыты два участка: 

  1. "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" - между посёлками Чапаево и Казталовка;
  2. "Атырау-Уральск" - от границы Атырауской области до  села Чапаево.

На дорогах республиканского значения задействовано 206 единиц техники и 287 человек.

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