Тракториста в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске мужчина управлял трактором в наркотическом опьянении. Его задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

На одной из улиц Усть-Каменогорска остановлен трактор "МТЗ 82" под управлением 27-летнего местного жителя

"Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что водитель ранее был лишен водительских прав сроком на 7 лет", — сообщили в департаменте полиции ВКО.

По данному факту ведется досудебное расследование.