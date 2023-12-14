Тракториста в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске
Сегодня, 10:49
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Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
108Фото: freepik.com
В Усть-Каменогорске мужчина управлял трактором в наркотическом опьянении. Его задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
На одной из улиц Усть-Каменогорска остановлен трактор "МТЗ 82" под управлением 27-летнего местного жителя
"Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что водитель ранее был лишен водительских прав сроком на 7 лет", — сообщили в департаменте полиции ВКО.
По данному факту ведется досудебное расследование.