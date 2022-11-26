Токаев высказался о выборах и кандидатах в президенты

Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, высказал уважение кандидатам в президенты, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Главы государства, политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент.

"Выражаю благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах. Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам. Хочу высказать своё уважение кандидатам в Президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент. Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в Президенты".

Президент подчеркнул, что несёт отвественность перед всем народом Казахстана.

"Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путём, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую".

Сегодня, целуя небесно-голубой флаг, я преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу. Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа, никогда не сворачивать с намеченного пути и отстаивать национальные интересы Казахстана. Положив руку на Конституцию, я поклялся неукоснительно следовать каждому её слову. Клятва, данная народу, будет незыблемым ориентиром в моей работе".