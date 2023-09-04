  • 4 Сентября, 18:34
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Токаев поручил запустить национальную платёжную систему уже в следующем году

Сегодня, 18:27
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akorda.kz Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провёл совещание с руководством Национального банка. Глава государства представил нового председателя Тимура Сулейменова. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружён в деятельность финансового регулятора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поблагодарил Галымжана Пирматова за проделанную работу и отметил, что благодаря принятым мерам обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность. 

Глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платёжной системы уже в следующем году.

"Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем Послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти "золотую середину" в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи. 

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