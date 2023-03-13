Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Азамата Ескараева и заслушал отчёт о результатах деятельности органов юстиции и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства представлены направления работы, по которым будет проводится дальнейшее реформирование.

Министр сообщил о завершении ревизии Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, в рамках которой проведён анализ более 1 000 статей и 1 200 предложений. В результате разработан соответствующий законопроект, учитывающий вопросы усиления защиты прав граждан и предпринимателей и позволяющий исключить необоснованное вовлечение бизнеса в орбиту уголовного преследования.

По словам Ескараева, принимаются комплексные меры по повышению качества законодательства. В частности, предусмотрены мероприятия по усилению работы межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности; обеспечению стабильности законодательства путём широкого вовлечения представителей научного сообщества; усилению информационного сопровождения реформ.

Президент также ознакомлен с пулом из 12 проектов, предусматривающих меры по автоматизации и цифровизации курируемых вопросов и государственных услуг.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства и усиление защиты прав граждан.