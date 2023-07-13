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Температурные рекорды 49-летней давности побиты в Костанае
В Костанае зафиксировали повтор максимальной высокой температуры воздуха, произошедшей в 1974 году. Тогда термометры показали +40 градусов. А 11 июля 2023 года отметка поднялась до +41 градуса. Но жара, к счастью, спадает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наш Костанай".
В четверг, 13 июля, синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, порывы – 17-20 м/с. Ночью температура воздуха составит +16…+18 градусов. Днем – +28…+30.
В пятницу, 14 июля, станет ощутимо прохладнее, снова облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью – +15…+17, днем – +21…+23.
"В субботу будет облачно, ожидается дождь, гроза. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью – +14…+16, днем – +21…+23. Погоду формирует западный циклон", – сообщили в КФ РГП "Казгидромет".
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