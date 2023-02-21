Тайник с редким дорогим оружием обнаружили в Алматинской области

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в посёлке Каргалы, передаёт BaigeNews.kz.

"Изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 миллионов тенге. Оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина “Корган” во время январских событий.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК.