Татарский "вайб", Масленница и Октоберфест: Как в Семее живут представители разных этносов

Одни из первых казахстанских общественных объединений связаны с родиной Абая. Сначала движение "Невада-Семей", затем этнокультурные центры. Спустя годы эти общественные институты нарастили свой опыт, авторитет, завели традиции, которые стали общегородскими, и которые делают жизнь горожан яркой, насыщенной культурно и интеллектуально. О том, как в Семее соседствуют представители разных этносов в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Татарский "вайб" под семейским солнцем

Наурыз, Масленница, Сабантуй, Октобэрфест. Эти праздники из года в год празднуют в Семее десятки тысяч человек. За годы независимости из разряда национальных они перешли ещё и в категорию любимых городских мероприятий, которые теперь ждут с нетерпением.

"Наши традиции, согласие между различными этносами и вероисповеданиями, а также толерантность - это наше ценное наследие. Это то, что отличает нас, как нацию. Мы все являемся потомками одной земли, одного народа! Судьбы всех граждан страны переплетены в ткань нашего общенационального единства. Готовность людей к бракам с представителями других культур - это высший уровень межкультурного сотрудничества. Владение навыками межкультурного диалога обязательно для работников различных сфер во многих странах. Все это может послужить примером для многонациональных стран и укрепить лидерство Казахстана в области политики межэтнической интеграции", - рассказывает о слоившейся межэтнической ситуации в области директор Дома дружбы г. Семей Надежда Шарова.

При региональном отделении Ассамблеи функционируют Совет матерей, аксакалов, представительство РОО "Ассамблея Жстары", Ассоциация предпринимателей, Научно-экспериментальная группа.

Кроме того в Абайской области работает 49 этнокультурных объединений, 26 из которых зарегистрированы юридически. Среди них этнокультурные центры при семейском Доме дружбы: казахский, русский, татарский, еврейский, украинский, немецкий. Одно из первых в Семее общественных национальных культурных объединений - это областной татарский общественный центр.

В 1989 году по просьбе татар города три человека создали инициативную группу по организации центра татарской диаспоры. Подготовительная работа шла около года. В 1990-м Татарский общественный центр Семипалатинской области открыл свои двери для всех желающих. Основателями были партийные работники Габдулгазиз Ахмеров, Нусхатбек Габдуллин, и преподаватель финансово-экономического техникума Махмут Абдулкаримов. Люди с высшим образованием и знанием родного языка стремились к тому, чтобы их народ сохранил идентичность, не потерял себя среди других этносов в той напряжённой социально-экономической ситуации, и возродил свои традиции.

Первые собрания проводили в частном доме одного из представителей этого общества. Раз в месяц инициативная группа собиралась и устраивала мозговой штурм. Первым пунктом в их планах стало проведение первого городского Сабантуя, который впоследствии запомнился горожанам, и стал неотъемлемой частью каждого лета.

В центре выпускали газеты на родном языке, вели радиопередачи. Областной татарский общественный центр стал одним из первых национально-культурных общественных организаций не только в городе, но и в стране.

Фото Областной татарский общественный центр.

Руководитель центра - Джалиль Ахунжанов. Он продолжает дело своего отца, которого почти 30 лет назад избрали на пост председателя президиума татарского центра, и который проработал на этой должности 18 лет.

"Казахстан - это страна, в которой в мире и согласии живут более 100 этносов. Казалось бы, дежурная фраза, но в последние годы всё, что происходит в мире, показывает, что "дежурные" слова Здоровье, Мирное небо очень важны. И когда они есть, их особо не замечаешь, но это то, чем нужно дорожить, сохранять и развивать. Татарский общественный центр области Абай со дня своего образования занимается сохранением и развитием татарской культуры, языка и обычаев", - поделился своими мыслями Джалиль Ахунжанов.

Татарский центр почти каждый месяц, а бывает и чаще, снабжает горожан культурными, музыкальными и вкусными мероприятиями. Активисты проводят Сабантуй, встречи, посвящённые памяти поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, ветеранам войны и труда, конкурсы кулинарии и красоты. А их музыкально-вокальные, танцевальные, художественно-прикладные таланты радуют своим творчеством благодаря воспитанникам и преподавателям Татаркой школы искусств, которая тесно связана с работой общественного центра.

"Татарский праздник Сабантуй стал уже общегородским мероприятием, которое ждут и на которое приезжают из других регионов. В Семее в этом году пройдёт 25-й международный Фестиваль татарского искусства "Козге Иртыш моннары", в котором традиционно участвуют более 500 участников из разных уголков Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Через этот татарский фестиваль гости познают культуру Казахстана. Работает Татарская школа искусств, выпускники которой учатся и работают в Казахстанской Академии Музыки, Нью-Йоркском университете, Новосибирской Консерватории, в Германской, в Музыкальном колледже нашего города, в Филармонии и музыкальных школах. В этом году впервые в Семее планируем провести региональный этап международного конкурса "Татар кызы", детский дневной лагерь по изучению татарского языка и культуры. Все это и многое другое возможно благодаря единству народа Казахстана. Давайте его беречь, ценить и приумножать!", - пожелал Джалиль Ахунжанов.

Русский центр – большая семья!

Русский социально-культурный центр Семея - это одна из самых авторитетных общественных организаций и города, и области. Функционирует с 2002 года. А главным его основателем больше 20-ти лет назад стал доктор биологических наук, профессор, академик Михаил Панин. Ему помогала целая команда именитых одарённых людей.

Сейчас Русский центр при Доме дружбы - это большая семья, где люди находят занятия по интересам, социализируется, погружаются в культуру.

За 22 года в русском культурном центре сменилось несколько руководителей. С приходом молодой и яркой Антонины Клиновицкой общественная организация значительно омолодилась, появилось немало проектов и интересных замыслов, которые идут в ногу с современными тенденциями.

Фото Русский культурный центр.

Так, среди общеизвестных мероприятий, которые регулярно проводит Русский культурный центр - это Международный фестиваль русского искусства. Горожане ценят и ждут каждую встречу, которая чаще всего превращается в феерию талантов, музыки и ярких красок. На фестивале собирается до 2000 гостей.

Популярными стали празднование Масленицы. Активисты мастерят чучело, украшают, а спустя неделю весь город дружно сжигает его, провожая зиму.

"Будь то узбекское, казахское, татарское или русское мероприятие, представители каждого центра выставляют свои угощения, готовят музыкальные поздравления, у нас всегда всё происходит сообща. Один организатор, а все остальные - участники", - рассказала Антонина Клиновицкая.

Русский центр тесно работает с творческими коллективами, а в некоторых и сам принимает участие. Это народный вокально-инструментальный ансамбль "Братцы", ансамбль русской песни "Хмелинушка", народный хоровой коллектив "Истоки" и Народный хор ветеранов. Поддерживают связь с танцевальными коллективами. Работает при русском центре клуб рукоделия "Надежда", который дарит его участникам особый вид общения в уютной атмосфере. Проводятся разные конкурсы, эссе, лекции, творческие вечера. Стала популярной творческая студия "Уют", где идёт креативная работа с детьми и повествуется об истории развития рукоделия славянского происхождения.

"Мы входим в Координационный совет российских соотечественников. Культурные центры и их председатели гармонизируют отношения между разными людьми, между этносами. Вносят большой вклад в мир и понимание между казахстанцами", - поделилась своим мнением Антонина Клиновицкая.

Сейчас активисты центра погружены в подготовку праздника пасхального гуляния, который пройдёт на территории Воскресенского собора. А в доме культуры они устроят концерт и планируют угостить гостей и зрителей куличами и яйцами.

Братский народ

Если русская и татарская диаспоры на востоке страны - это десятки тысяч представителей разного поколения, то по соседству с ними проживают и очень малочисленные этносы. Чечено-ингушская диаспора - это, примерно 150 человек во всей Абайской области. Самая многочисленная группа живёт в городе Шар Жарминского района. Тем не менее, в Доме дружбы функционируют городской и областной чечено-ингушский культурные центры.

Горный народ северного Кавказа, который славится своим менталитетом и многовековыми традициями, беспрекословно чтит древнюю самобытную культуру. Чеченцы и ингуши посвящают много времени их сохранению. И в этом они похожи на братский казахский народ.

Фото городской чечено-ингушский культурныый центр.

Несмотря на непростую историю, чечено-ингушскому народу удалось сохранить свои традиции и культуру. Казахстан оказал им в этом большую поддержку. Глава "Областного этно-культурного объединения чеченцев и ингушей "Вайнах" Казбек Хасаев вспоминает рассказы своих дедушек и бабушек, о том, что им пришлось пережить в 40-х годах прошлого века, и как их приняла казахская земля.

"В 1944 году казахский народ первым протянул руку помощи, руку братства во время депортации вайнахского народа. Мы это чтим, помним и будем помнить. Такое не забывается. У нас на протяжении долгих лет укрепляется братство. Люди ездят друг к другу в гости и мы с обоих сторон называемся братскими народами. А между ними никаких недоразумений не может быть. Для вайнахского народа Казахстан - это вторая родина, а Родину мы не предаем. У нас такие традиции – это вопрос чести. Доброта никогда не забывается", - выразил мнение своих соотечественников Казбек Хасаев.

Северо-кавказская диаспора проводит в Семее открытые встречи, где участники центров танцуют лезгинку. Праздники Ораза-айт и Курбан-айт они чтут наравне с другими мусульманскими народами Казахстана. А ежегодно 23 февраля, в день массовой депортации горного народа, чеченцы и ингуши проводят обряд жертвоприношения и посещают мечети.

Сшитые одной нитью

Офисы этнокультурных центров располагаются в Семейском Доме дружбы, в уютных небольших кабинетах с видом на центральную площадь. Руководит этим центром притяжения и общественного согласия Надежда Шарова.

С момента своего образования, Дом проводит разноплановые встречи, которые объединяют представителей всех этносов. Так, в первый день праздника Ораза-айт в фойе учреждения собрались десятки активистов из культурных центров, чтобы дать старт благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи.

"Мы часто говорим о том, что без единства невозможно идти вперед. Его отсутствие ведёт к слабости государства. А тогда и страна, и общество становятся восприимчивыми к разным рискам и угрозам, которые окружают. Укрепление мира и согласия не должны восприниматься обществом только как государственная идеология. Это должно стать основой общественной и личной жизни, трудовой деятельности каждого казахстанца, повседневной позицией каждого из нас", - говорит она.

Полиэтнический Казахстан сталкивается с поиском новых моделей межэтнической интеграции. В мире их не много, и, пожалуй, одной из самых выгодных для многонациональной страны считают интеркультурализм. Он направлен на создание сплоченного общества, в котором все этносы, представители разных культур испытывают чувства принадлежности и вовлеченности.

По мнению Надежды Шаровой, это способствует укреплению национального единства и стабильности, что необходимо для социально-экономического и политического развития страны.