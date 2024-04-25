Татарский "вайб", Масленница и Октоберфест: Как в Семее живут представители разных этносов
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Одни из первых казахстанских общественных объединений связаны с родиной Абая. Сначала движение "Невада-Семей", затем этнокультурные центры. Спустя годы эти общественные институты нарастили свой опыт, авторитет, завели традиции, которые стали общегородскими, и которые делают жизнь горожан яркой, насыщенной культурно и интеллектуально. О том, как в Семее соседствуют представители разных этносов в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Татарский "вайб" под семейским солнцем
Наурыз, Масленница, Сабантуй, Октобэрфест. Эти праздники из года в год празднуют в Семее десятки тысяч человек. За годы независимости из разряда национальных они перешли ещё и в категорию любимых городских мероприятий, которые теперь ждут с нетерпением.
"Наши традиции, согласие между различными этносами и вероисповеданиями, а также толерантность - это наше ценное наследие. Это то, что отличает нас, как нацию. Мы все являемся потомками одной земли, одного народа! Судьбы всех граждан страны переплетены в ткань нашего общенационального единства. Готовность людей к бракам с представителями других культур - это высший уровень межкультурного сотрудничества. Владение навыками межкультурного диалога обязательно для работников различных сфер во многих странах. Все это может послужить примером для многонациональных стран и укрепить лидерство Казахстана в области политики межэтнической интеграции", - рассказывает о слоившейся межэтнической ситуации в области директор Дома дружбы г. Семей Надежда Шарова.
При региональном отделении Ассамблеи функционируют Совет матерей, аксакалов, представительство РОО "Ассамблея Жстары", Ассоциация предпринимателей, Научно-экспериментальная группа.
Кроме того в Абайской области работает 49 этнокультурных объединений, 26 из которых зарегистрированы юридически. Среди них этнокультурные центры при семейском Доме дружбы: казахский, русский, татарский, еврейский, украинский, немецкий. Одно из первых в Семее общественных национальных культурных объединений - это областной татарский общественный центр.
В 1989 году по просьбе татар города три человека создали инициативную группу по организации центра татарской диаспоры. Подготовительная работа шла около года. В 1990-м Татарский общественный центр Семипалатинской области открыл свои двери для всех желающих. Основателями были партийные работники Габдулгазиз Ахмеров, Нусхатбек Габдуллин, и преподаватель финансово-экономического техникума Махмут Абдулкаримов. Люди с высшим образованием и знанием родного языка стремились к тому, чтобы их народ сохранил идентичность, не потерял себя среди других этносов в той напряжённой социально-экономической ситуации, и возродил свои традиции.
Первые собрания проводили в частном доме одного из представителей этого общества. Раз в месяц инициативная группа собиралась и устраивала мозговой штурм. Первым пунктом в их планах стало проведение первого городского Сабантуя, который впоследствии запомнился горожанам, и стал неотъемлемой частью каждого лета.
В центре выпускали газеты на родном языке, вели радиопередачи. Областной татарский общественный центр стал одним из первых национально-культурных общественных организаций не только в городе, но и в стране.
Фото Областной татарский общественный центр.
Руководитель центра - Джалиль Ахунжанов. Он продолжает дело своего отца, которого почти 30 лет назад избрали на пост председателя президиума татарского центра, и который проработал на этой должности 18 лет.
"Казахстан - это страна, в которой в мире и согласии живут более 100 этносов. Казалось бы, дежурная фраза, но в последние годы всё, что происходит в мире, показывает, что "дежурные" слова Здоровье, Мирное небо очень важны. И когда они есть, их особо не замечаешь, но это то, чем нужно дорожить, сохранять и развивать. Татарский общественный центр области Абай со дня своего образования занимается сохранением и развитием татарской культуры, языка и обычаев", - поделился своими мыслями Джалиль Ахунжанов.
Татарский центр почти каждый месяц, а бывает и чаще, снабжает горожан культурными, музыкальными и вкусными мероприятиями. Активисты проводят Сабантуй, встречи, посвящённые памяти поэтов Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, ветеранам войны и труда, конкурсы кулинарии и красоты. А их музыкально-вокальные, танцевальные, художественно-прикладные таланты радуют своим творчеством благодаря воспитанникам и преподавателям Татаркой школы искусств, которая тесно связана с работой общественного центра.
"Татарский праздник Сабантуй стал уже общегородским мероприятием, которое ждут и на которое приезжают из других регионов. В Семее в этом году пройдёт 25-й международный Фестиваль татарского искусства "Козге Иртыш моннары", в котором традиционно участвуют более 500 участников из разных уголков Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Через этот татарский фестиваль гости познают культуру Казахстана. Работает Татарская школа искусств, выпускники которой учатся и работают в Казахстанской Академии Музыки, Нью-Йоркском университете, Новосибирской Консерватории, в Германской, в Музыкальном колледже нашего города, в Филармонии и музыкальных школах. В этом году впервые в Семее планируем провести региональный этап международного конкурса "Татар кызы", детский дневной лагерь по изучению татарского языка и культуры. Все это и многое другое возможно благодаря единству народа Казахстана. Давайте его беречь, ценить и приумножать!", - пожелал Джалиль Ахунжанов.
Русский центр – большая семья!
Русский социально-культурный центр Семея - это одна из самых авторитетных общественных организаций и города, и области. Функционирует с 2002 года. А главным его основателем больше 20-ти лет назад стал доктор биологических наук, профессор, академик Михаил Панин. Ему помогала целая команда именитых одарённых людей.
Сейчас Русский центр при Доме дружбы - это большая семья, где люди находят занятия по интересам, социализируется, погружаются в культуру.
За 22 года в русском культурном центре сменилось несколько руководителей. С приходом молодой и яркой Антонины Клиновицкой общественная организация значительно омолодилась, появилось немало проектов и интересных замыслов, которые идут в ногу с современными тенденциями.
Фото Русский культурный центр.
Так, среди общеизвестных мероприятий, которые регулярно проводит Русский культурный центр - это Международный фестиваль русского искусства. Горожане ценят и ждут каждую встречу, которая чаще всего превращается в феерию талантов, музыки и ярких красок. На фестивале собирается до 2000 гостей.
Популярными стали празднование Масленицы. Активисты мастерят чучело, украшают, а спустя неделю весь город дружно сжигает его, провожая зиму.
"Будь то узбекское, казахское, татарское или русское мероприятие, представители каждого центра выставляют свои угощения, готовят музыкальные поздравления, у нас всегда всё происходит сообща. Один организатор, а все остальные - участники", - рассказала Антонина Клиновицкая.
Русский центр тесно работает с творческими коллективами, а в некоторых и сам принимает участие. Это народный вокально-инструментальный ансамбль "Братцы", ансамбль русской песни "Хмелинушка", народный хоровой коллектив "Истоки" и Народный хор ветеранов. Поддерживают связь с танцевальными коллективами. Работает при русском центре клуб рукоделия "Надежда", который дарит его участникам особый вид общения в уютной атмосфере. Проводятся разные конкурсы, эссе, лекции, творческие вечера. Стала популярной творческая студия "Уют", где идёт креативная работа с детьми и повествуется об истории развития рукоделия славянского происхождения.
"Мы входим в Координационный совет российских соотечественников. Культурные центры и их председатели гармонизируют отношения между разными людьми, между этносами. Вносят большой вклад в мир и понимание между казахстанцами", - поделилась своим мнением Антонина Клиновицкая.
Сейчас активисты центра погружены в подготовку праздника пасхального гуляния, который пройдёт на территории Воскресенского собора. А в доме культуры они устроят концерт и планируют угостить гостей и зрителей куличами и яйцами.
Братский народ
Если русская и татарская диаспоры на востоке страны - это десятки тысяч представителей разного поколения, то по соседству с ними проживают и очень малочисленные этносы. Чечено-ингушская диаспора - это, примерно 150 человек во всей Абайской области. Самая многочисленная группа живёт в городе Шар Жарминского района. Тем не менее, в Доме дружбы функционируют городской и областной чечено-ингушский культурные центры.
Горный народ северного Кавказа, который славится своим менталитетом и многовековыми традициями, беспрекословно чтит древнюю самобытную культуру. Чеченцы и ингуши посвящают много времени их сохранению. И в этом они похожи на братский казахский народ.
Фото городской чечено-ингушский культурныый центр.
Несмотря на непростую историю, чечено-ингушскому народу удалось сохранить свои традиции и культуру. Казахстан оказал им в этом большую поддержку. Глава "Областного этно-культурного объединения чеченцев и ингушей "Вайнах" Казбек Хасаев вспоминает рассказы своих дедушек и бабушек, о том, что им пришлось пережить в 40-х годах прошлого века, и как их приняла казахская земля.
"В 1944 году казахский народ первым протянул руку помощи, руку братства во время депортации вайнахского народа. Мы это чтим, помним и будем помнить. Такое не забывается. У нас на протяжении долгих лет укрепляется братство. Люди ездят друг к другу в гости и мы с обоих сторон называемся братскими народами. А между ними никаких недоразумений не может быть. Для вайнахского народа Казахстан - это вторая родина, а Родину мы не предаем. У нас такие традиции – это вопрос чести. Доброта никогда не забывается", - выразил мнение своих соотечественников Казбек Хасаев.
Северо-кавказская диаспора проводит в Семее открытые встречи, где участники центров танцуют лезгинку. Праздники Ораза-айт и Курбан-айт они чтут наравне с другими мусульманскими народами Казахстана. А ежегодно 23 февраля, в день массовой депортации горного народа, чеченцы и ингуши проводят обряд жертвоприношения и посещают мечети.
Сшитые одной нитью
Офисы этнокультурных центров располагаются в Семейском Доме дружбы, в уютных небольших кабинетах с видом на центральную площадь. Руководит этим центром притяжения и общественного согласия Надежда Шарова.
С момента своего образования, Дом проводит разноплановые встречи, которые объединяют представителей всех этносов. Так, в первый день праздника Ораза-айт в фойе учреждения собрались десятки активистов из культурных центров, чтобы дать старт благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи.
"Мы часто говорим о том, что без единства невозможно идти вперед. Его отсутствие ведёт к слабости государства. А тогда и страна, и общество становятся восприимчивыми к разным рискам и угрозам, которые окружают. Укрепление мира и согласия не должны восприниматься обществом только как государственная идеология. Это должно стать основой общественной и личной жизни, трудовой деятельности каждого казахстанца, повседневной позицией каждого из нас", - говорит она.
Полиэтнический Казахстан сталкивается с поиском новых моделей межэтнической интеграции. В мире их не много, и, пожалуй, одной из самых выгодных для многонациональной страны считают интеркультурализм. Он направлен на создание сплоченного общества, в котором все этносы, представители разных культур испытывают чувства принадлежности и вовлеченности.
По мнению Надежды Шаровой, это способствует укреплению национального единства и стабильности, что необходимо для социально-экономического и политического развития страны.
"Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность – это наше бесценное достояние. Это наш национальный бренд, как сейчас принято говорить. Судьбы всех граждан страны вплетены в ткань нашего общенационального единства. Высшим проявлением готовности к межкультурному сотрудничеству является готовность людей к вступлению в брак с представителями другой культуры. Обладание компетенциями межкультурного диалога является обязательной для работников социальной сферы, образования, здравоохранения, государственной службы во многих странах. Успешное применение данной модели может стать примером для поликультурных стран, закрепляя лидерство Казахстана в реализации политики межэтнической интеграции", - заключила Надежда Шарова.
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