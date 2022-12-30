Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области

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Свыше 20 сёл и почти 200 улиц переименуют в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Населённые пункты получат новые названия взамен идеологически устаревшим. Например, в Атбасарском районе селу Мариновка вернут исконно историческое наименование Амантай, а сёла Ерголка и Самарка теперь будут называть Токтамыс и Бориктал. Официальное название за ними закрепят после утверждения на сессии маслихатов и регистрации в органах юстиции.

Отдельно по решению ономастической комиссии региона 33 школам присвоили имена великих исторических деятелей. Как отметили специалисты, новые названия сёл обоснованы на основе исторических исследований и научных поисков в архивах Казахстана и России.

"Мы при переименовании населённых пунктов используем карты, материалы исследований учёных-историков, архивные данные. К примеру, мы часто опираемся на источники из архива в городе Омске, много необходимой информации содержится в сборнике "Топонимика Акмолинской области". Всё закрепляется конкретными фактами и данными. Нужно отметить, что названия многих сёл в нашем регионе идеологически устарели, поэтому на основе научных поисков мы переименовываем их", - говорит руководитель отдела областного Управления внутренней политики Айгуль Талпакова.